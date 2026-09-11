تكثف جهات أمنية إسرائيلية، وعلى رأسها الجيش، جهودها للحفاظ على العلاقات مع الإمارات، التي تصفها إسرائيل بأنها علاقات استراتيجية، وذلك في أعقاب التقارير عن توجيه الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تحذيرًا إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وبحسب ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية "كان"، تعمل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، منذ نشر التقارير بشأن الاتصال، على إيصال رسالة إلى أبوظبي مفادها أن التعاون والعلاقات الأمنية بين الجانبين مستمران بصورة طبيعية.

ورغم المخاوف الإماراتية من أن تحمل القضية أيضًا أبعادًا سياسية مرتبطة بالانتخابات الإسرائيلية المقبلة، فإن العلاقات بين البلدين لا تزال، في الوقت الراهن، وثيقة، مع استمرار الاتصالات والتنسيق الأمني بين الجانبين.

وتعززت العلاقات الإسرائيلية الإماراتية بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، ولا سيما في الأشهر الماضية، بالتزامن مع التطورات الأمنية والعسكرية المرتبطة بالمواجهة مع إيران.

وكانت صحيفة «هآرتس» قد كشفت عن اتصال هاتفي نُسب إلى محمد بن زايد مع نتنياهو، حمل، وفق التقرير، رسالة تحذير بشأن التطورات والسياسات الإسرائيلية. ولم تؤكد المصادر الإسرائيلية رسميًا تفاصيل الاتصال أو مضمونه بشكل كامل.

وفي أول تعليق رسمي من أبوظبي على ما نشرته "هآرتس"، قالت وزارة الخارجية الإماراتية إن الإمارات تتبادل جميع المعلومات الاستخباراتية ذات الصلة بين الجهات المعنية.

ويشير التحرك الإسرائيلي للحفاظ على قنوات التعاون مع أبوظبي إلى أهمية العلاقات الأمنية بين الطرفين، خصوصًا في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة والتهديدات المرتبطة بإيران، إلى جانب حساسية أي تدهور محتمل في العلاقات بين إسرائيل والإمارات.

وتسعى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، وفق التقرير، إلى الفصل بين الخلافات أو الرسائل السياسية وبين التعاون الأمني القائم، بما يحافظ على مستوى التنسيق بين البلدين في هذه المرحلة الحساسة.