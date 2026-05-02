واشنطن توافق على صفقات تسليح ضخمة لإسرائيل وقطر والإمارات والكويت

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية موافقتها على حزمة صفقات تسليح لدول في الشرق الأوسط، بقيمة إجمالية تُقدّر بنحو 8.6 مليار دولار، تشمل إسرائيل وقطر، إلى جانب الإمارات العربية المتحدة والكويت.

وتتضمن الصفقات تزويد إسرائيل وقطر بنحو 10 آلاف نظام من طراز APKWS (نظام القتل الدقيق المتقدم)، وهو نظام يحوّل الصواريخ غير الموجهة إلى ذخائر دقيقة موجهة بالليزر، على أن تكون شركة BAE Systems المقاول الرئيسي لتوريد هذه الأنظمة.

وفي صفقة منفصلة، وافقت واشنطن على بيع منظومات دفاع جوي من طراز باتريوت إلى قطر، تشمل مئات صواريخ الاعتراض من نوعي PAC-2 وPAC-3، بقيمة تُقدّر بنحو 4.01 مليار دولار، بهدف تعزيز قدرات الدفاع الجوي لديها.

كما شملت الموافقات بيع أنظمة APKWS إلى الإمارات، في حين ستحصل الكويت على “نظام قيادة قتالية متكامل” بقيمة تصل إلى 2.5 مليار دولار، بمشاركة شركات دفاعية أمريكية كبرى مثل RTX وLockheed Martin وNorthrop Grumman.

ووفق بيان رسمي، اعتبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن هذه الصفقات تندرج ضمن “حالة طارئة” تبرر تنفيذها بشكل فوري دون المرور بإجراءات الإخطار المعتادة في الكونغرس، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز قدرات الحلفاء في مواجهة التهديدات.

تأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى تعزيز إنتاجها العسكري، وسط تقارير عن ضغوط متزايدة على مخزون الذخائر وتحديات في تأمين التمويل اللازم لتلبية احتياجات الدفاع المستقبلية.