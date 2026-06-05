تقرير: إسرائيل ستسمي مركز الآثار في القدس باسم دونالد ترامب

من المتوقع أن توافق الحكومة الإسرائيلية، الأحد الوشيك،على خطة لتسمية مركز جديد للتراث والآثار في القدس باسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب ما ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم"، اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن "وزارة العدل درست إمكانية تغيير اسم الموقع قانونيًا. وبناءً على ذلك، اقترحت الحكومة تسمية مركز التراث والآثار الجديد باسم ترامب، بدلًا من اسم مبنى المتحف نفسه".

ومن المقرر أن يعمل المركز داخل مجمع متحف روكفلر، أحد أشهر المواقع الأثرية في القدس، والواقع بالقرب من أسوار البلدة القديمة.

ووفقًا للتقرير، فقد رُفعت الصيغة النهائية لقرار الحكومة إلى أمانة مجلس الوزراء وأُضيفت إلى جدول أعمال اجتماع ، الأحد الوشيك. وكان وزير التراث عميحاي إلياهو قد طرح الاقتراح. وقُدّمت هذه الخطوة كبادرة تقدير لدعم ترامب لإسرائيل. وكان فريق وزاري مشترك قد أوصى بإنشاء مركز تعليمي وتراثي ثقافي في الموقع، تديره سلطة الآثار الإسرائيلية، وتسميته باسم الرئيس الأمريكي.

شُيّد متحف روكفلر في ثلاثينيات القرن العشرين خلال فترة الانتداب البريطاني بتبرع سخي من رجل الأعمال الأمريكي جون د. روكفلر الابن. ولطالما كان المتحف مركزًا للآثار في أرض إسرائيل، إلا أن النشاط فيه كان محدودًا في السنوات الأخيرة، على الرغم من أهمية المكتشفات الأثرية التي يضمها.