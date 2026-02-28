أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، مساء اليوم السبت، أنه "أكمل ضربة واسعة استهدفت أنظمة الدفاع الإيرانية، بما في ذلك في المنطقة الغربية من البلاد".وتابع "قبل وقت قصير، أكمل الجيش الإسرائيلي، بتوجيه من استخبارات الجيش، ضربة واسعة ضد أنظمة الدفاع الاستراتيجية التابعة للنظام الإيراني". وأضاف;"إحدى الضربات كانت موجهة نحو نظام الدفاع الجوي المتقدم إس إيه 65، الواقع في منطقة كرمانشاه غرب إيران".;وقال إنه يتحقق من آثار الهجوم الأولي ويجهز نفسه لاتساع محتمل في الصراع لما هو أبعد من إيران.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته "استهدفت أعضاء من القيادة الإيرانية بقصف متزامن لعدد من المواقع في طهران عندما شنت هجمات منسقة مع الولايات المتحدة على إيران صباح اليوم السبت".وأضاف"الأهداف اشتملت على مواقع حيث "كان ممثلون رفيعو المستوى من القيادة السياسية والأمنية الإيرانية مجتمعين".وأفاد"الاستعدادات للهجمات كانت جارية منذ شهور بدعم من المخابرات العسكرية بهدف تحديد اللحظة العملياتية التي يجتمع فيها كبار ممثلي المنطقة".

كذلك، أضاف أن قرار الهجوم في الصباح وليس في المساء كان متعمدا وأن إسرائيل تمكنت للمرة الثانية من "تحقيق مفاجئة تكتيكية رغم الاستعدادات الإيرانية الشاملة" عن طريق تحديد موقع القادة وكبار المسؤولين بدقة.