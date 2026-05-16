بعد اغتيال القائد العسكري لحركة حماس، عز الدين الحداد، قررت فرقة غزة التابعة للجيش الإسرائيلي تعزيز نقاط الحراسة ورفع مستوى التأهب على طول الخط الأصفر خشية محاولات حماس للانتقام، حسبما أفادت قناة i24NEWS.

حتى هذه اللحظة، لم يرَ الجيش الإسرائيلي ضرورة لنشر قوات إضافية في المنطقة. ومن بين السيناريوهات المحتملة التي تم التكهن بها، وقوع حوادث متفرقة لإطلاق مقذوفات على محيط غزة، وإلحاق أضرار بمعدات الجيش الإسرائيلي على طول الخط الأصفر.

في وقت سابق من اليوم السبت، أقيمت في غزة جنازة مشتركة للحداد وزوجته وابنته البالغة من العمر 19 عامًا، والذين قُتلوا في غارة جوية إسرائيلية قبل يوم. وكان عز الدين الحداد أرفع مسؤول في حماس يُقتل منذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر/تشرين الأول بدعم من الولايات المتحدة.

تولى حداد منصب القائد العسكري لحركة حماس في غزة بعد اغتيال إسرائيل لمحمد السنوار في مايو/أيار 2025. وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس بأن حداد كان من بين مهندسي مجزرة 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.