في إطار حملة الضغط الاقتصادي التي تشنها الولايات المتحدة على إيران، بُذلت جهود لمنع شركات الطيران الإيرانية من تسيير رحلات إلى دول مختلفة. وقد تكللت هذه الجهود بالنجاح إلى حد كبير، مما أدى إلى توقف إيران عن تسيير رحلات إلى العديد من الوجهات. ومع ذلك، تبرز حالة دولة واحدة؛ إذ يميل القادة العراقيون إلى التقارب مع إيران، ولطالما قدموا لها الدعم تاريخياً، بما في ذلك مساعدتها في الالتفاف على العقوبات.

والآن، سيواصل العراق السماح بالرحلات الجوية الإيرانية، لكنه سعى لإيجاد مخرج من السياسة الأمريكية من خلال توجيه جميع الرحلات إلى مدينة النجف المقدسة؛ حيث تهدف الفكرة إلى إمكانية تصنيف هذه الرحلات على أنها رحلات "للزوار الشيعة". ويبدو أن الولايات المتحدة ستقبل بهذا الوضع في الوقت الراهن، نظراً لأن القوات الأمريكية غادرت العراق في 30 سبتمبر/أيلول المنصرم، ولأن واشنطن لا ترغب في إشعال أزمة مع بغداد بسبب هذه الرحلات.

ووفقاً لشبكة "رووداو" الإعلامية في العراق، فقد أعلنت البلاد يوم الجمعة أنها "حصلت على إعفاء من العقوبات الأمريكية يسمح لشركات الطيران الإيرانية بتسيير ما يصل إلى 40 رحلة يومياً من وإلى مطار النجف الدولي - باستثناء شركة 'ماهان إير' - وذلك بعد أسبوع من تعليق الرحلات". يتمثل الهدف في تسهيل "سفر الركاب، لا سيما لأغراض إنسانية وطبية وسياحية وتعليمية". وقد حظيت هذه الخطوة بدعم رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي؛ حيث أشار مكتبه إلى أن جهوده "أثمرت عن اتفاق يسمح لشركات الطيران الإيرانية بتسيير 40 رحلة يومية من وإلى مطار النجف الدولي، باستثناء شركة 'ماهان إير'".

وأضاف المكتب أن ذلك يأتي "في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تسهيل حركة المسافرين والزوار القادمين إلى العراق أو المغادرين منه، ودعم الجوانب الإنسانية والطبية والسياحية والتعليمية، وبمتابعة حثيثة من رئيس الوزراء، السيد علي فالح الزيدي، لملف استئناف رحلات شركات الطيران الإيرانية من وإلى مطار النجف الدولي، وذلك عبر سلسلة من الاتصالات والمتابعات مع الجهات المعنية". موظف يعمل في مكتب شركة "ماهان إير" الإيرانية في أربيل، العراق، 22 سبتمبر 2026.

أعرب الزعيم العراقي عن تقديره للولايات المتحدة في هذا السياق، واصفاً رد فعل واشنطن بالإيجابي. وقال: "يعكس هذا التعاون أهمية الحوار والتفاهم في معالجة الملفات ذات البعد الإنساني، ويؤكد أن القنوات الدبلوماسية والتواصل المسؤول قادران على إيجاد حلول عملية تراعي مصالح الناس واحتياجاتهم".

وفي غضون ذلك، أشارت شبكة "رووداو" إلى أن "شركة ماهان إير تخضع لعقوبات أمريكية منذ عام 2011 بسبب ما تصفه واشنطن بأنه دعم تقدمه الشركة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك نقل الأفراد والأسلحة والمعدات العسكرية. ولم يحدد البيان العراقي سبب استثناء شركة الطيران من قرار الإعفاء. وكانت الرحلات التجارية بين إيران والعراق - بما في ذلك إقليم كردستان - قد عُلّقت الأسبوع الماضي مع تحرك المطارات العراقية للامتثال للعقوبات الأمريكية المشددة التي تستهدف قطاع الطيران في طهران".

كما ذكرت "رووداو" أن "هذا الاتفاق يأتي عقب إجراء سابق اتُخذ يوم الثلاثاء، حين منحت وزارة الخزانة الأمريكية الخطوط الجوية العراقية ترخيصاً مقيداً للغاية لتسيير رحلات بين النجف وإيران لنقل الزوار الدينيين، على أن يظل الترخيص سارياً حتى إتمام المعاملات المصرح بها أو حلول تاريخ 28 أكتوبر، أيهما أقرب".

تُعد قدرة العراق على التعامل مع العقوبات الأمريكية أمراً مهماً؛ فهي تظهر كيف يحاول العراق الموازنة بين الأطراف، إذ يعمل مع الولايات المتحدة في مرحلة ما بعد الانسحاب الأمريكي، وفي الوقت نفسه يعمل مع إيران. يمثل العراق محوراً رئيسياً في المشهد الإقليمي، في ظل سعي إيران لتوسيع نفوذها وزيادة تهديداتها. كما تواجه إيران انتكاسات بحرية، ولذا فإن طهران سترغب في الحفاظ على قبضتها القوية على العراق.