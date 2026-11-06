ذكر مصدران عسكريان سوريان ومسؤول أمريكي رفيع المستوى أن سوريا تقدم للرياض مشورة عسكرية وتدريباً، في ظل تعرض السعودية لهجمات من قِبل جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران، مشيرين إلى أن دمشق أرسلت عدداً محدوداً من أفرادها العسكريين إلى المملكة.

وتخوض السعودية مواجهات متصاعدة مع الحوثيين منذ شهر يوليو/ تموزالمنصرم، حين تجددت الحرب في اليمن على وقع الصراع الأوسع في الشرق الأوسط؛ مما دفع الرياض إلى طلب دعم دفاعي وهجومي من عدد من حلفائها.

وأوضح المسؤول الأمريكي رفيع المستوى أن مستشارين وفرق تدريب من سوريا -حيث اكتسب المقاتلون خبرة قتالية واسعة خلال سنوات الحرب- يتوجهون إلى المملكة العربية السعودية للمساعدة في تدريب وحدات سعودية ويمنية داخل أراضي المملكة، بهدف تعزيز كفاءتها القتالية.

ذكر مصدران سوريان، على دراية مباشرة بالأمر، أن عشرات العسكريين توجهوا من سوريا إلى المملكة العربية السعودية خلال الأسابيع القليلة الماضية. وأوضح المصدران أن المهمة تتعلق بتقديم الاستشارات والتدريب، مشيرين إلى أن نطاق عمل هؤلاء العسكريين قد يكون أوسع من ذلك.

وفي معرض رده على طلب للتعليق، قال دبلوماسي سوري رفيع المستوى إن "أي حديث عن عمليات نشر عسكرية في هذه المرحلة سابق لأوانه"، مؤكداً أن تركيز سوريا ينصب حالياً على الأمن الداخلي، وحماية الحدود، وإعادة الإعمار.

مقاتلون من التحالف الذي تقوده السعودية يجلسون على متن شاحنة صغيرة مجهزة برشاش ثقيل، أثناء تمركزهم في أحد المواقع خلال اشتباكات مع جماعة الحوثي المدعومة من إيران في محافظة الجوف شمال غربي اليمن، بتاريخ 2 نوفمبر 2026. وكانت جماعة الحوثي قد ذكرت في 3 نوفمبر أن غارات سعودية أسفرت عن مقتل 17 مدنياً.

وأفاد الدبلوماسي بأن اتفاقية التعاون الدفاعي الموقعة بين سوريا والسعودية يوم الأربعاء "تتضمن، على وجه التحديد، تقديم الاستشارات والتدريب وتبادل الخبرات".

من جانبه، صرح مسؤول سعودي رفيع المستوى لوكالة "رويترز" بأن تبادل الخبرات الجاري مع سوريا يهدف "بشكل رئيسي إلى إعادة هيكلة القوات السورية... لكن هذا لا ينفي أن شركاءنا السوريين يساعدوننا أيضاً بخبراتهم القتالية في مواجهة الميليشيات".وأضاف المسؤول السعودي، رداً على طلب للتعليق، أن تدريبات مشتركة تجري حالياً، مع التخطيط للمزيد من الأنشطة في مجالي الأمن والدفاع.

وكانت المملكة العربية السعودية وسوريا قد وقعتا اتفاقية الدفاع يوم الأربعاء، وذلك خلال زيارة أجراها الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الرياض، وهي اللقاء الثاني له مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في غضون أقل من شهر. ذكر مسؤول أمريكي رفيع المستوى أن واشنطن حثت دمشق على توخي الحذر، مضيفاً أن أي انتشار للقوات السورية للمشاركة في حرب اليمن قد يجر البلاد إلى صراع إقليمي أوسع، وهو أمر لطالما تجنبته سوريا.

ولم ترد الحكومة السعودية على طلب للتعليق، وكذلك الحال بالنسبة لوزارة الدفاع السورية، ووزارة الخارجية الأمريكية، والحكومة اليمنية المدعومة من السعودية، وجماعة الحوثي. وقد برزت سوريا كحليف وثيق للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة منذ أن أطاح متمردون -بقيادة "شرع"- ببشار الأسد، حليف إيران، في عام 2024.

ويتألف الجيش السوري في تشكيلته الجديدة من مقاتلين سابقين كانوا قد حاربوا الأسد لسنوات، إلى جانب فصائل كانت تدعم إيران وشاركت في مساندة الأسد ضد المتمردين.

ومن جانبها، صادقت تركيا -وهي حليف وثيق لدمشق- يوم الخميس على اتفاقية دفاعية وُقِّعت في مكة المكرمة خلال شهر أغسطس بين باكستان والمملكة العربية السعودية وتركيا، مما يمهد الطريق أمام أنقرة لتقديم دعم عسكري للرياض.وأشار دبلوماسي سوري رفيع المستوى إلى أن الاتفاق السعودي-السوري "قد يتطور مستقبلاً ليشمل تعاوناً دفاعياً أوسع"، على غرار اتفاقية مكة.وأضاف الدبلوماسي أن الاتفاق الذي وُقِّع يوم الأربعاء يمثل "إطاراً عاماً للتعاون العسكري"، إلى جانب اتفاقيات أخرى ومذكرات تفاهم في قطاعات مختلفة، تشمل التمويل والزراعة.