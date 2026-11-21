ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، نقلاً عن الجيش الإيراني، أن أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية أطلقت، أمس الجمعة، -في وقت متأخر من المساء- صاروخاً باتجاه طائرة مقاتلة أمريكية من طراز "إف-16" فوق مياه الخليج، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالطائرة وإجبارها على إلغاء مهمتها والقيام بهبوط اضطراري في مطار قريب.

ولم يصدر أي تأكيد فوري من الجيش الأمريكي حول الرواية الإيرانية.

التفاصيل بعد قليل