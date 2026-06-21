بدأت محادثات التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران اليوم (الأحد) في سويسرا، بوساطة باكستان وقطر.

قال وزير الخارجية الباكستاني إنه "تم التوصل إلى اتفاق لتقليل مستوى تخصيب مخزون إيران النووي". وبحسب قوله، في هذه المرحلة الإيرانيون مستعدون لتقليل اليورانيوم المخصب فقط إلى مستوى 60% لمستوى منخفض. وتجدر الإشارة إلى أن هناك أكثر من ألف كيلوغرام من اليورانيوم بنسبة تخصيب 20% - والتي على ما يبدو لم يشملها هذا التصريح الإيراني.

قال نائب رئيس الولايات المتحدة، جي. دي. فانس، في مستهل المحادثات: "فتح مضيق هرمز، ونهاية البرنامج النووي الإيراني قد تم تحقيقهما، والسؤال هو ماذا يمكننا أن نحقق بعد". وتوجه فانس إلى شعب إيران قائلاً: "إذا كانت قيادتكم مستعدة للتخلي عن الطموحات النووية على المدى الطويل – فإن الولايات المتحدة مستعدة لتغيير في العلاقات".

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"نحن نرى تقدماً في وقف إطلاق النار في لبنان"، قال فانس، "الأوضاع هناك فوضوية قليلاً، لكن تم تحقيق تقدم. الرئيس ملتزم بوقف إطلاق نار إقليمي شامل. الجميع يعمل على ذلك معاً، بما فيهم إسرائيل، وسنواصل العمل على هذا".

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"قد لا يحل هذا التفاوض جميع المشاكل"، قال نائب الرئيس، "لكنه سيدفع جميع الأطراف للجلوس معًا، والتحدث عن الموضوع – والتوصل إلى مستقبل أفضل".

في هذا السياق، قال رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، اليوم لقناة "فوكس نيوز": "تحدثت مع مسؤولين إيرانيين، وقلت لهم إنه إذا أغلقت إيران مضيق هرمز – فلن يبقى لديهم بلد". وأضاف: "بزشكيان عليه أن يحافظ على فمه وأن يضبط نفسه – وإلا سنسيطر على بقية البلاد. أنا أملك جميع الأوراق ولدي عدة خيارات إذا لم يلتزم الإيرانيون بجدية خلال المفاوضات".