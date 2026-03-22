شهدت الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران تصعيدًا لافتًا، مع تبادل تهديدات مباشرة تتعلق باستهداف منشآت الطاقة وإغلاق مضيق هرمز.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور عبر منصته Truth Social أنه منح إيران مهلة 48 ساعة لفتح المضيق بشكل كامل ودون تهديد، محذرًا من أن بلاده ستستهدف “وتدمر” محطات الطاقة الإيرانية، بدءًا من الأكبر بينها، في حال عدم الامتثال.

في المقابل، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن القوات المسلحة تحذيرًا شديد اللهجة، أكدت فيه أن أي استهداف لمنشآت الطاقة أو الوقود داخل إيران سيقابله هجوم مباشر على جميع منشآت الطاقة التابعة للولايات المتحدة في المنطقة.

ويأتي هذا التصعيد في ظل توتر متزايد حول حرية الملاحة في مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم الممرات البحرية في العالم، حيث يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط العالمية.

وتثير هذه التهديدات المتبادلة مخاوف من اتساع نطاق المواجهة لتشمل بنية الطاقة الإقليمية، ما قد ينعكس بشكل مباشر على أسواق النفط العالمية واستقرار الإمدادات.