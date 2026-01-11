تقرير: مقتل 2000 شخص في الاحتجاجات الايراني؛تقديم خطة هجوم لترامب

تتصاعد الاحتجاجات في إيران لليوم الخامس عشر على التوالي، ووفقًا لأكثر التقديرات تحفظًا، فقد قُتل ألفا شخص خلال الـ 48 ساعة الماضية، حسبما أفادت صحيفة نيويورك تايمز صباح اليوم (الأحد). وتفيد وسائل الإعلام الإيرانية بوقوع عمليات إطلاق نار جماعية لا تقتصر على مدن محددة. في الوقت نفسه، تلقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وعد بمساعدة المتظاهرين، إحاطات في الأيام الأخيرة حول احتمالية شن هجمات على إيران، حيث يدرس تنفيذ تهديداته.

بحسب التقرير، لم يتخذ ترامب قرارًا نهائيًا بعد، لكن مسؤولين صرحوا لصحيفة نيويورك تايمز بأنه يدرس بجدية إصدار تفويض لشن هجوم ردًا على جهود النظام الإيراني لقمع الاحتجاجات. ومن بين الخيارات المطروحة على الرئيس، شن هجمات على مواقع مدنية في طهران. في غضون ذلك، هدد رئيس البرلمان الإيراني قائلًا: "أي هجوم أمريكي سيدفعنا إلى مهاجمة إسرائيل والقواعد الأمريكية الإقليمية التي ستُعتبر أهدافًا مشروعة. لقد أعلن الرئيس الأمريكي رسميًا دعمه للحرب على الإرهاب ضدنا، وستتصدى إيران لها وتُحبطها".

مقاطع فيديو من مستشفيات فرديس، كرج والغدير في شرق طهران تظهر مشاهد مروعة لجثث تسقط على الأرض، مما يشير إلى استمرار عمليات القتل الجماعي، ووسائل إعلام إيرانية أفادت بأن النظام يستخدم أسلحة قاتلة ضد المتظاهرين. شاهدان عيان زارا كهريزاك بحثًا عن أحبائهما قالا لوكالة أنباء "إيران إنترناشيونال" إنهما شاهدا هناك أكثر من 400 جثة. كما أن مصادر لصحيفة "التايمز" تصف عنفًا شديدًا بشكل خاص في أنحاء البلاد.

يوم الجمعة الماضي وحده، تم نقل 44 جثة إلى مستشفى مداني في كرج و36 إلى مستشفى جام في كرج. مصادر طبية في مدن أخرى أفادت أيضاً عن عدد كبير من القتلى. تظهر مقاطع فيديو من مشهد، المدينة الشمالية الشرقية التي تعتبر الأقدس في إيران بالنسبة للمسلمين الشيعة، وكأنها ساحة معركة بعد أسبوعين من الاحتجاجات ضد الجمهورية الإسلامية.

بالتوازي، قامت عدة شركات طيران، بما في ذلك لوفتهانزا، فلاي دبي، الخطوط الجوية التركية، AJet، بيغاسوس، الخطوط الجوية القطرية والنمساوية، بتعليق رحلاتها إلى الدولة.