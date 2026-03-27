الجيش الإسرائيلي يكتشف بنية تحتية لحزب الله قرب كنيسة في جنوب لبنان

اكتشف الجيش الإسرائيلي بنية تحتية نشطة لحزب الله قرب كنيسة في منطقة الخيام جنوب لبنان، وعثر الجنود على نفق وصول وشبكة أنفاق استُخدمت لأغراض عسكرية خلال العمليات الأخيرة في المنطقة. وأوضح أن عمليته نُفذت بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة تشير إلى نشاط عسكري في المنطقة، التي يعتبرها موقع قتال نشط، ضمن مخطط أوسع لبنية حزب الله التي يجري إنشاؤها في قلب المناطق المدنية جنوب لبنان.

كان هذا الموقع قد حُدد سابقًا في ديسمبر/كانون الأول 2024 قبل تطهيره من الأسلحة والمسلحين. إلا أن عمليات التفتيش الحالية كشفت عن ثلاثة أنفاق جديدة حُفرت خلال فترة وقف إطلاق النار، ما يشير إلى إعادة تفعيل البنية التحتية.

ويعتقد الجيش الإسرائيلي أن هذا التطور يدل على استمرار استخدام حزب الله لهذه المنشآت بشكل منظم. ويزعم الجيش الإسرائيلي أن هذه المنطقة كانت بمثابة قاعدة عمليات، حيث وُجدت فيها سابقًا مخزونات أسلحة ومعدات لوجستية كالفرش والمواد الغذائية والإمدادات المُخصصة لدعم العمليات ضد قواته والمدنيين الإسرائيليين. كما يتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله باستغلال المناطق المدنية بشكل ممنهج، ولا سيما القرى المسيحية، لإنشاء بنيته التحتية العسكرية.

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن استخدام كنيسة لأغراض عسكرية يُعد انتهاكًا للقانون الدولي ويُعرّض السكان المحليين للخطر. ويتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله بمنع المدنيين من إخلاء مناطق القتال، وفي بعض الحالات، بإطلاق النار على السكان الذين يحاولون الفرار.