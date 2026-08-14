اليمن: جماعة الحوثي تشن هجوما بـ6 صواريخ باليستية على ميناء المخا بغرب البلاد

قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية ماجد عبدالله النزيلي في بيان، مساء اليوم الجمعة، إن "جماعة الحوثي شنت هجوماً بـ6 صواريخ باليستية على ميناء المخا بغرب البلاد".وتايع "الهجوم الحوثي أسفر عن خسائر بشرية، ويجري حصر الأضرار".

وخلَّف هجوم حوثي على ميناء ومدينة المخا مؤخراً سبعة ضحايا ونحو 30 مصاباً وسط تصعيد عسكري من جانب الجماعة المدعومة من إيران ضد مواقع مدنية ومنشآت اقتصادية تديرها الحكومة اليمنية.

من جانبه، أوضح مدير ميناء المخا، عبدالملك الشرعبي، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن الصواريخ سقطت في الرصيف الذي يوجد فيه الحفار العامل على تعميق القناة الملاحية، في محاولة لتعطيله وإغراقه وإتلاف معداته. وأضاف الشرعبي: "أن الاستهداف يهدف إلى تدمير الرصيف وإيقاف حركة الملاحة في الميناء بشكل كامل"، مؤكداً أن "استهداف منشأة حيوية يُعد جريمة مكتملة الأركان، وانتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية".

وأشار إلى أن الجهات المختصة ستعمل على تقييم الأضرار الناجمة عن القصف، وتحديد حجم الخسائر التي لحقت بالميناء ومرافقه.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت القوات المسلحة اليمنية إحباط هجوم شنته جماعة "الحوثيين" على مواقعها في جبهة البرح، غربي محافظة تعز، بعد مواجهات عنيفة قالت إنها كبّدت الحوثيين "خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد". وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية، إن جماعة الحوثي "دفعت بأعداد كبيرة من عناصرها في هجوم على مواقع القوات المسلحة، مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة، بما في ذلك المدفعية وقذائف الهاون والطيران المسيّر، إلا أن القوات المسلحة كانت على أهبة الاستعداد، وتمكنت من رصد التحركات المعادية والتعامل معها بكفاءة".