مجموعة الـسبع تدين "الهجمات المتهورة التي تشنها إيران ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية"

أدان وزراء خارجية مجموعة السبع في بيان، اليوم السبت، بأشد العبارات "الهجمات المتهورة التي تشنها إيران ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما فيها البنية التحتية للطاقة"، ودعوا إيران إلى وقف فوري وغير مشروط لهجماتها "غير المبرّرة". وابدوا استعدادهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، وأكدوا مجددا على أهمية حماية الممرات البحرية، بما فيها مضيق هرمز.

وجاء في بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بالإضافة إلى كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي: "نعرب عن دعمنا لشركائنا في المنطقة في مواجهة الهجمات غير المبررة التي تشنها الجمهورية الإيرانية ووكلائها". وتأتي هذه التصريحات في ظل تصعيد غير مسبوق من طرف إيران، التي نفذت خلال الأسابيع الماضية هجمات غير مبررة بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول المنطقة، ردا على الهجمات الإسرائيلية الأميركية.