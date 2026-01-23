مجموعة من شركات الطيران الدولية تعلن إلغاء رحلاتها إلى وجهات في الشرق الأوسط، بما في ذلك إسرائيل

ألغت عدة شركات طيران كبرى، من بينها لوفتهانزا، والخطوط الجوية الفرنسية، والخطوط الجوية الملكية الهولندية (KLM)، والخطوط الجوية السويسرية، رحلاتها المقررة غدا السبت إلى وجهات في الشرق الأوسط، بما في ذلك إسرائيل والإمارات والسعودية، وذلك وفقًا لمعلومات الرحلات المنشورة على مواقع المطارات الإلكترونية، وسط مخاوف من نشوب صراع قد تشارك فيه إيران.

كما ألغت الخطوط الجوية المتحدة والخطوط الجوية الكندية رحلاتهما إلى إسرائيل وسط تكهنات واسعة النطاق باحتمالية توجيه ضربة أمريكية تستهدف إيران.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد تحدث، أمس الخميس، عن "أسطول" متجه نحو إيران، معربًا عن أمله في عدم اضطراره لاستخدامه، مجددًا تحذيراته لطهران من قتل المتظاهرين أو استئناف برنامجها النووي. وقال مسؤولون أمريكيون، شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس أبراهام لينكولن" وعدة مدمرات صواريخ موجهة ستصل إلى الشرق الأوسط في الأيام المقبلة.

وقال مسؤول إن هناك أيضًا دراسة لأنظمة دفاع جوي إضافية للشرق الأوسط، والتي قد تكون حاسمة للحماية من أي ضربة إيرانية محتملة على القواعد الأمريكية في المنطقة.

يُنظر إلى عمليات الانتشار على أنها توسع الخيارات المتاحة لترامب، سواء للدفاع بشكل أفضل عن القوات الأمريكية في جميع أنحاء المنطقة في لحظة التوترات أو لاتخاذ أي عمل عسكري إضافي بعد ضرب المواقع النووية الإيرانية في يونيو، خلال حرب الـ 12 يومًا التي شهدت قصف المنشآت العسكرية والنووية الإيرانية من قبل إسرائيل، قبل أن تلقي الولايات المتحدة قذائف خارقة للتحصينات على موقع فوردو.