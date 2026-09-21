إمدادات الطاقة العالمية وخطوط التجارة في البحر الأحمر تواجه خطراً، بعد أن بدأ الحوثيون اليوم (الاثنين) هجوماً للاستيلاء على مرتفعات جبلية استراتيجية في جنوب اليمن. الهدف من هذه العملية العسكرية هو قطع الوصول بالكامل إلى ساحل البحر الأحمر عن التحالف السعودي. في هذا السياق، أوقف رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب في اللحظة الأخيرة هجوماً أمريكياً واسع النطاق ضد التنظيم الإرهابي، رغم طلبات من حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط.

وفقًا لتقرير في صحيفة "نيويورك تايمز"، استعدت الإدارة الأمريكية أمس لمهاجمة أهداف للحوثيين، بناءً على طلب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وقد صادق قادة الجيش بالفعل على قائمة أهداف الهجوم، وبدأت الفرق الأرضية بتحميل الذخيرة على الطائرات المقاتلة.

مع ذلك، قرر ترامب تجميد العملية في اللحظة الأخيرة قبل إقلاع الطائرات. أوضح رئيس الولايات المتحدة بعد ذلك أن بلاده تحافظ على قنوات اتصال مباشرة مع الحوثيين، وأن التنظيم الإرهابي التزم بعدم مهاجمة القوات الأمريكية، وذلك في أعقاب وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين الطرفين في عام 2025. تفضل واشنطن الاكتفاء بالمساعدة الاستخباراتية، ووفقاً لشبكة CNN، يتواجد بين 100 إلى 200 مستشار عسكري أمريكي في السعودية ويساعدون في تحديد الأهداف.

في هذا السياق، أفادت خمسة مصادر عسكرية لوكالة الأنباء "رويترز" بأن الحوثيين يحاولون السيطرة على جبال كهبوب التي تفصل بين ساحل البحر الأحمر والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية في محافظتي تعز ولحج.

احتلال هذه المناطق سيسمح للحوثيين بتأمين قواتهم حول مضيق باب المندب، وسيمنحهم سيطرة كاملة على أحد أهم طرق الملاحة في العالم. قوات الحكومة اليمنية تتراجع إلى الخلف رغم التفوق الجوي للسعودية، التي نفذت مئات الغارات في المنطقة في الأيام الأخيرة في محاولة لوقف التقدم.

التصعيد الحالي يفرض ثمناً باهظاً ويتسلل إلى العمق السعودي. في يوم السبت الأخير أفاد الحوثيون بأنهم أطلقوا صواريخ باتجاه عاصمة السعودية الرياض، حيث سُمعت انفجارات قوية ووُثّقت أعمدة دخان بالقرب من المطار. السلطات السعودية لم ترد رسمياً بعد على هذا الحادث، الذي يُعد أول هجوم كبير على العاصمة في موجة القتال الحالية.

في الوقت نفسه، تشير البيانات على الأرض إلى أزمة إنسانية حادة. ووفقًا لبيانات الأمم المتحدة، قُتل نحو 700 شخص وأصيب آلاف آخرون منذ بداية جولة العنف الأخيرة. وأكثر من 120 ألف مواطن يمني اضطروا إلى مغادرة منازلهم، وفر آلاف آخرون بالقوارب نحو القارة الأفريقية.

سيطرة الحوثيين المتزايدة على مضيق باب المندب تهدد المسار البديل الرئيسي للسعودية لتصدير النفط. حتى الآن، استخدمت المملكة هذا المسار لتجاوز التهديدات في مضيق هرمز. في أعقاب سيطرة الحوثيين، تضطر السعودية إلى زيادة حركة ناقلات النفط عبر هرمز مجددًا تحت مخاطر أمنية عالية، مع إطفاء أنظمة التعرف وتحمّل تكاليف تأمين غير مسبوقة.

هذا الواقع يهدد برفع أسعار الطاقة في جميع أنحاء العالم ويضع على المحك استراتيجية إدارة ترامب، التي تحاول تجنب حرب إقليمية واسعة على حساب حرية التصرف لحليفاتها.