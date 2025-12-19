بهدف ضمان نزع سلاح حزب الله: استمرار الحوار الأمني ​​ بين مسؤولين إسرائيليين ولبنانيين

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن انعقاد أحدث سلسلة اجتماعات بين مسؤولين إسرائيليين ولبنانيين، اليوم الجمعة، في منشأة على الحدود بين البلدين"، موضحًا أن "الموضوع الرئيسي للنقاش كان نزع سلاح حزب الله". وقال مصدر مطلع على تفاصيل اجتماع الناقورة لقناة i24NEWS: "أُحرز بعض التقدم في الاجتماع نحو اتخاذ خطوات أولية بشأن مشاريع اقتصادية تجريبية بين إسرائيل ولبنان. ومن المتوقع عقد اجتماع آخر في النصف الأول من يناير/كانون الثاني".

يأتي هذا بعد يوم من إجراء مسؤولين فرنسيين وأمريكيين وسعوديين محادثات في باريس مع قائد القوات المسلحة اللبنانية لوضع اللمسات الأخيرة على آلية لنزع سلاح هذا الكيان الذي يدعم إيران.

وبحسب البيان:"عُقد اليوم، كما هو مقرر، اجتماع الآلية الدولية برعاية الولايات المتحدة في الناقورة بين إسرائيل ولبنان. وبموافقة رئيس الوزراء وبتوجيه من القائم بأعمال رئيس مجلس الأمن القومي، شارك في الاجتماع الدكتور يوسف درازنين، نائب رئيس مجلس الأمن القومي للشؤون الخارجية"، ومثّل الاجتماع "استمرارًا للحوار الأمني ​​الهادف إلى ضمان نزع سلاح حزب الله من قبل القوات المسلحة اللبنانية. كما نوقشت سبل تعزيز المبادرات الاقتصادية، لإظهار المصلحة المشتركة في إزالة تهديد حزب الله وضمان أمن مستدام لسكان جانبي الحدود".

ورغم وجود هدنة سارية بوساطة أمريكية بين إسرائيل ولبنان أوقفت القتال بين إسرائيل وحزب الله، إلا أن المخاوف لا تزال قائمة من انهيار الهدنة، إذ أن الانتهاكات المتكررة من جانب الجماعة الشيعية تُثير ردود فعل انتقامية من الجيش الإسرائيلي.