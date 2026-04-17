التحضيرات في إسرائيل لقمة بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ورئيس لبنان جوزيف عون في واشنطن. المراسل السياسي في القناة العبرية غاي عزرئيل أفاد الجمعة " أنه بالأمس فاجأ رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب عندما قال للصحفيين: "أعتقد أنهم سيتوصلون إلى اتفاق. من الممكن أن يلتقي قادتهم في البيت الأبيض في الأسبوع أو الأسبوعين القادمين."

وفقًا لمصدر من محيط رئيس الحكومة الإسرائيلية، أثير موضوع اللقاء في البيت الأبيض خلال المحادثات مع الرئيس الإمريكي، وترامب مهتم جدًا برؤية ذلك يحدث في المستقبل القريب. في إسرائيل ينتظرون الدعوة الرسمية التي ستصل من البيت الأبيض، لكنهم يقدّرون حاليًا أن القمة ستعقد في الأسبوع الأخير من شهر أبريل\نيسان، بعد يوم الاستقلال.