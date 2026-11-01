أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، انطلاق مناورة عسكرية لقوات لواء الإنقاذ والإغاثة في عدة مواقع داخل إسرائيل، على أن تستمر طوال الأسبوع، بمشاركة قوات من خمس كتائب نظامية تابعة للواء.

وأوضح الجيش أن هذه القوات تشكل العنصر الأساسي للاستجابة لحوادث الدمار والانهيارات في مختلف أنحاء البلاد، مشيرًا إلى أن المناورة ستتضمن التدرب على سيناريوهات متعددة الجبهات، وتفعيل قدرات الإنقاذ والإغاثة، بالتعاون مع قوات وأجهزة طوارئ أخرى.

وتهدف التدريبات، وفق بيان الجيش، إلى تعزيز جاهزية القوات وكفاءتها العملياتية، وتحسين قدرتها على التعامل مع عدة مواقع متزامنة في الجبهة الداخلية، بما في ذلك سيناريوهات الطوارئ المعقدة.

الجيش: المناورة مقررة مسبقًا ولا ترتبط بتطور أمني

وأشار الجيش إلى أن المناورة ستشهد حركة مكثفة لقوات الأمن والمركبات في عدد من المناطق، لكنه شدد على أنها أُعدّت مسبقًا ضمن خطة التدريبات السنوية لقيادة الجبهة الداخلية لعام 2026، مؤكدًا عدم وجود مخاوف من وقوع حدث أمني في الوقت الراهن.

ويأتي الإعلان عن المناورة في ظل التوتر المتصاعد مع إيران، وسط محاولات إسرائيلية لاحتواء المخاوف من أن تكون التدريبات مؤشرًا على استعدادات لحدث أمني وشيك.

تعزيزات عسكرية أميركية متواصلة في المنطقة

في المقابل، تتواصل التحركات العسكرية الأميركية في المنطقة، إذ تشير تقارير إعلامية في الولايات المتحدة ودول الخليج وإسرائيل إلى استمرار واشنطن في حشد قوات وتعزيز قدراتها العسكرية.

وبحسب المعطيات الواردة في التقارير، توجد حاملتا طائرات أميركيتان في الخليج العربي، فيما تتواصل رحلات جوية لنقل المعدات العسكرية إلى مطارات في دول الخليج وإسرائيل.

وتشير التقديرات إلى أن الشحنات تتضمن معدات ذات طابع دفاعي، بينها منظومات اعتراض صواريخ «باتريوت»، وأنظمة رادار، وقطع غيار لأسراب الطائرات المقاتلة الأميركية المنتشرة في المنطقة.