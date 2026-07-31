مجلس السلام ينشر تفاصيل خارطة طريق استكمال تنفيذ خطة السلام في غزة

نشر مجلس السلام في غزة، اليوم الجمعة، "خارطة طريق" لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة للسلام في قطاع غزة. وبحسب خارطة الطريق، "ستشارك الفصائل الفلسطينية في العملية، ولن يتم نقل أي أسلحة إلى إسرائيل أو أي كيانات غير فلسطينية، وتنفيذ خارطة الطريق هذه يهدف إلى تهيئة الظروف المناسبة لمسار موثوق يؤدي إلى تحقيق حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولة فلسطينية".

وأكدت جميع الأطراف مجدداً التزامها بخطة الرئيس ترامب الشاملة للسلام في غزة، والتي تُشكل، إلى جانب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 (2025)، الإطار الدولي المتفق عليه الذي يُرشد تنفيذ العملية. من خلال هذه العملية، تهدف الأطراف إلى إنهاء دوامة الدمار، وضمان إتمام انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، وإعادة الحياة إلى طبيعتها، وتمكين الحكم الفلسطيني، وإعادة الإعمار، والأمن، والتعافي الاقتصادي والتنمية، وإعادة تأهيل القطاعات المتضررة، وتمكين فتح مسار سياسي ذي مصداقية يؤدي إلى تحقيق حق تقرير المصير وإقامة الدولة.

أوضح المجلس: "تهدف الأطراف، من خلال هذه العملية، إلى إنهاء دوامة الدمار، وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وإعادة الحياة إلى طبيعتها، وتمكين الحكم الفلسطيني، وإعادة الإعمار، وتأمين الأمن، والتعافي، والتنمية الاقتصادية، وإعادة تأهيل القطاعات المتضررة، وتيسير الشروع في مسار سياسي موثوق يحقق حق تقرير المصير وإقامة الدولة".

وأكد أنه "يتعين على إسرائيل أن تنفذ بالكامل، ودون تأخير، جميع الالتزامات المتبقية بموجب بروتوكول شرم الشيخ، ولا سيما وقف العمليات العسكرية. ويتعين على حركة حماس والفصائل الفلسطينية إتمام وقف جميع العمليات العسكرية وفقاً لبروتوكول شرم الشيخ وخطة السلام".

ونصت المبادئ على عدم جواز دمج المسلحين الذين ينتمون إلى الفصائل الفلسطينية داخل قوات الأمن والشرطة الفلسطينية، وأن ترتبط عملية تفكيك الأسلحة الثقيلة بانسحاب تدريجي إسرائيلي من المناطق التي تسيطر عليها في غزة.