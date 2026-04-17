برّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت مع حزب الله، اليوم الجمعة، بأنه جزء من استراتيجية شاملة تجمع بين الضغط العسكري والجهود الدبلوماسية. وقال "بناءً على طلب صديقي الرئيس ترامب (...) اتفقنا على وقف إطلاق نار مؤقت في لبنان"، موضحًا أنه أراد "إتاحة الفرصة للتوصل إلى حل سياسي وعسكري مشترك مع الحكومة اللبنانية".

وقدّم نتنياهو ما وصفه بـ"النتائج المهمة" في الشمال، مشيرًا إلى تهديدين تم تحييدهما: "تسلل آلاف العناصر المعادية إلى أراضينا وقصف مدننا بقذائف مضادة للدبابات"، فضلًا عن "ترسانة تضم 150 ألف صاروخ وقذيفة كانت مُعدّة لتدمير المدن الإسرائيلية"، والتي زعم أن حسن نصر الله هو من بناها.

كما يؤكد بنيامين نتنياهو أنه تم إنشاء "منطقة أمنية مشددة" على طول الحدود الشمالية، "من لبنان إلى جبل الشيخ، مرورًا بهضبة الجولان"، محولًا ما وصفه بـ"حلقة النار" إلى "حزام أمني". بحسب قوله، يُزيل هذا الترتيب خطر الغزو والهجمات المباشرة على المستوطنات الإسرائيلية، مع الحفاظ على وجود الجيش الإسرائيلي على الأرض.

وعسكريًا، قال نتنياهو إنه "تم تدمير 90% من مخزونات حزب الله من الصواريخ والقذائف، والقضاء على زعيمه"، مضيفًا أن "الحزب لم يعد سوى ظلٍّ لما كان عليه". إلا أنه يُقرّ بأن "المهمة لم تُنجز بعد"، مشيرًا إلى "التهديد المستمر الذي تُشكّله الصواريخ والطائرات المسيّرة المتبقية".

وأخيرًا، يُشدّد رئيس الوزراء على هدف طويل الأمد: نزع سلاح حزب الله، الأمر الذي يتطلب "جهودًا متواصلة" و"إدارة دبلوماسية حكيمة". كما سلّط الضوء على حدث غير مسبوق: "للمرة الأولى منذ 43 عامًا، يتحدث ممثلو إسرائيل مباشرةً مع ممثلي لبنان". واختتم حديثه قائلًا: "يدٌ تحمل السلاح، والأخرى ممدودة نحو السلام"، متعهدًا باستعادة الأمن في شمال البلاد.