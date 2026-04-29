ترامب: "لن تكون هناك صفقة ما لم توافق إيران على التخلي عن السلاح النووي"
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تعرف أين تقع الأهداف في إيران وحذر: "سنقصف خلال 15 دقيقة" • وعن الاتصالات بين الدول قال: "نحن نقوم بذلك عبر الهاتف"
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطرق هذا المساء (الأربعاء) للمحادثات مع إيران ووضع شرطاً واضحاً لأي اتفاق مستقبلي، بموجبه ستُطلب من طهران التنازل عن تطوير السلاح النووي.
وبحسب قوله، تمتلك الولايات المتحدة معلومات دقيقة عن العمليات التي نفذتها إيران خلال وقف إطلاق النار: "نحن نعلم بالضبط أين يوجد ذلك وسنقصفه خلال 15 دقيقة".
في إشارته للضغط الممارس على طهران، قال ترامب: "الحصار عبقري، الآن عليهم أن يبكوا ويقولوا إنهم يستسلمون". وأضاف أن هناك اتصالات بين الجانبين، لكن ليست في لقاءات مباشرة: "لدينا محادثات معهم، نحن لا نسافر بعد الآن، نقوم بذلك عبر الهاتف وهذا جيد جدًا".
شدد ترامب على أنه في هذه المرحلة لا توجد نية للتوصل إلى اتفاق بدون شرط واضح: "حالياً، لن تكون هناك صفقة إلا إذا وافقوا على أنه لن يكون لديهم سلاح نووي". وأضاف أيضاً: "من الناحية العسكرية، هم مهزومون. كان لديهم 159 سفينة. كل سفينة، في هذه اللحظة، تحت الماء. لديهم سلاح جو – كل واحدة من طائراتهم إما أُسقطت أو دُمِّرت".
