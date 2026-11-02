كشفت صورة ملتقطة بالأقمار الاصطناعية لقاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية، بتاريخ 2 نوفمبر 2026، عن وجود حشد من الطائرات العسكرية الأميركية، يضم طائرات للتزود بالوقود جوًا، وأنظمة للإنذار المبكر والتحكم، وطائرات مقاتلة واتصالات جوية.

وبحسب الصورة والبيانات التي نشرها الصحفي عميحاي شتاين، تضم القاعدة حاليًا 18 طائرة تزويد بالوقود من طراز KC-135R، وما لا يقل عن 4 طائرات إنذار مبكر وتحكم من طراز E-3G AWACS، إلى جانب عدد من طائرات الاتصالات الجوية E-11A، و14 طائرة مقاتلة.

وتُظهر المقارنة مع حجم الانتشار الجوي في القاعدة قبل عملية «زئير الأسد» تغيرًا في أعداد وأنواع الطائرات الموجودة، إذ كان يتمركز فيها آنذاك 13 طائرة تزويد بالوقود من طراز KC-135R، و5 طائرات من طراز KC-46A، و6 طائرات إنذار مبكر من طراز E-3G AWACS، و4 طائرات اتصالات جوية من طراز E-11A BACN، إضافة إلى 7 طائرات نقل عسكري من طراز C-130J.

وتبرز المقارنة ارتفاع عدد طائرات التزود بالوقود من طراز KC-135R من 13 إلى 18 طائرة، وزيادة عدد طائرات الإنذار المبكر المرصودة من 6 إلى 4 على الأقل وفق الأرقام المنشورة؟