ترامب: إيران "دولة فاشلة رسميًا.. لقد ماتت!" الإمارات : نحتفظ لأنفسنا بكامل الحق في الرد
مصدر أميركي لـi24NEWS: "هاجمنا منصتي صواريخ بجزيرة لارك كانتا معدتين لإطلاق ألغام بحرية نحو مضيق هرمز"•المتحدث باسم الحرس الثوري يتهم الولايات المتحدة بـ"خطأ استراتيجي قاتل" •الإمارات: نحتفظ بحق الرد
لأول مرة منذ شهر، هاجمت الولايات المتحدة الليلة (بين الأحد والاثنين) منصتي صواريخ إيرانية في جزيرة لارك، كانتا معدتين لإطلاق ألغام بحرية نحو مضيق هرمز. في الحرس الثوري الإيراني هددوا بالرد على الهجوم الأمريكي، وبعد ذلك أفادت تقارير في إيران عن إطلاق صواريخ باتجاه سفن أمريكية في مضيق هرمز، وكذلك عن انفجارات في الأردن وفي الإمارات العربية المتحدة. في لبنان تم الإبلاغ عن هجمات للجيش الإسرائيلي في منطقة النبطية جنوب البلاد.
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ترامب: "سنرد على إيران وسنضربها بقوة"
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" إن الولايات المتحدة سترد على الهجمات الإيرانية، مؤكدًا أن الرد سيكون قويًا.
وقال ترامب: "سنضربهم بقوة، وستكون هناك استجابة"، في إشارة إلى الهجمات الصاروخية التي شنتها إيران.
وأضاف الرئيس الأميركي أن جميع الصواريخ التي أطلقتها إيران تقريبًا تم اعتراضها بواسطة أنظمة الدفاع الجوي الأميركية، باستثناء صاروخ واحد.
وأوضح ترامب أن الصاروخ الذي لم يتم اعتراضه جرى رصده على أنه لا يُتوقع أن يصيب أي هدف ذي أهمية، ولذلك سمحت القوات الأميركية له بمواصلة مساره.
تركيا: اتفاق الدفاع مع السعودية وباكستان خطوة تاريخية.. ونعمل على ضم دول أخرى
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن اتفاق الدفاع المبرم بين تركيا والسعودية وباكستان يمثل "خطوة تاريخية"، مشيرًا إلى أن الدول الثلاث تعمل على إعداد خارطة طريق لتوسيع التحالف وانضمام دول أخرى إليه.
وأضاف فيدان خلال مؤتمر صحفي أن التحالف الدفاعي الجديد "يكمل حلف شمال الأطلسي (الناتو)"، مؤكدًا أن الاتفاق يستند إلى القانون الدولي ولا يستهدف أي دولة بعينها.
وقال وزير الخارجية التركي: "نعمل على خارطة طريق لانضمام دول أخرى إلى التحالف"، في إشارة إلى مساعي أنقرة والرياض وإسلام آباد لتوسيع إطار التعاون الدفاعي بين الدول المشاركة.
وشدد فيدان على أن طبيعة التحالف دفاعية، وأن الهدف منه تعزيز التعاون الأمني والدفاعي بين أعضائه، وليس تشكيل تحالف موجه ضد طرف محدد.
نشر ترامب على شبكة الحقيقة: "إيران دولة فاشلة رسمياً. إنها ميتة! لا تملك أسطولاً بحرياً، ولا سلاح جو، ولا عملة، ولا تدفع رواتب لجنودها أو شرطتها، والتضخم فيها بلغ 300%، وقيادتها تعيش حالة من الفوضى العارمة وعاجزة عن تمثيل البلاد تمثيلاً صحيحاً. كل ما تملكه هو الأخبار الكاذبة من الولايات المتحدة، واستعداد لقتل المتظاهرين (حيث قُتل أكثر من 100 ألف شخص حتى الآن. يجب محاكمتهم بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية!)، وقدرة فائقة على التآمر."
صرح مسؤول أمريكي رفيع المستوى بأن جزيرة خرج لم تتعرض للهجوم على الإطلاق
الرئيس الإيراني: "استمرار الحرب لا يخدم مصالحنا، ولا مصالح المنطقة".
أفاد مصدر عسكري إيراني لوكالة أنباء تسنيم بأن ادعاء الولايات المتحدة بأن هجوم الليلة الماضية كان يهدف إلى منع إيران من زرع ألغام في مضيق هرمز هو ادعاء "وهمي ولا أساس له من الصحة". ووفقًا للمصدر، حاولت واشنطن - ولكنها فشلت - منع إيران من معاقبة سفن الشحن التي خالفت تعليماتها. وأضاف أن السفن عوقبت بالفعل، وفي الوقت نفسه، تعرضت القواعد الأمريكية في المنطقة لهجوم بنيران إيرانية.
الإمارات العربية المتحدة: الهجوم الإيراني تصعيد خطير، ونحتفظ بحقنا الكامل في الرد.
نائب وزير الخارجية الإيراني يعلق على الهجوم الأمريكي: "سيتم الرد على هذه الأعمال العدوانية برد مناسب".
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: "باللغة العبرية، يتباهى نتنياهو علنًا بنجاحه في جرّ الإدارة الأمريكية إلى حرب ضد إيران نيابةً عن إسرائيل. ويقول نتنياهو صراحةً، مازحًا، كيف "أثّر" على أمريكا من خلال ألف ساعة من البث على شبكات التلفزيون الأمريكية. أما باللغة الإنجليزية، فيشيد بقيادة الرئيس الأمريكي. يا له من أحمق!"
https://x.com/i/web/status/2094338001887441333
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تؤكد البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أن موقعا تابعا لها في جزيرة لارك بمضيق هرمز تعرض لهجوم أمريكي. وبحسب البيان فإن الهجوم أدى إلى سقوط قتلى وجرحى
وزارة الدفاع الإماراتية: تعاملت قواتنا الجوية مع طائرة مسيرة داخل أراضي الدولة، قادمة من إيران.
قال ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز: "سينخفض سعر النفط بشكل صاروخي بمجرد أن ننتصر في هذه الحرب مع إيران. لدينا بالفعل سيطرة شبه كاملة على مضيق هرمز".
القيادة المركزية الأمريكية بعد الهجمات على جزيرة لارك: "إيران هي من خلقت التهديد، وقام الجيش الأمريكي بتحييده لحماية البحارة المدنيين والشحن التجاري وحرية تدفق التجارة العالمية".
قال ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز: "الإيرانيون شعب عنيف وشرير للغاية. لو امتلكوا أسلحة نووية، لتم القضاء على إسرائيل. لو لم أكن رئيساً، لتم القضاء على إسرائيل، وربما لما كان هناك شرق أوسط أيضاً".
https://x.com/i/web/status/2094231623310922120
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إيران: شنت القوات المسلحة الإيرانية هجوماً على قواعد عسكرية أمريكية في الأردن رداً على الهجوم الأمريكي على جزيرة لارك. وقد استُخدمت القواعد الأمريكية في الأردن لشن الهجوم ودعمه. كما أعلنت إيران أنها هاجمت قاعدة المنهاد الجوية في الإمارات العربية المتحدة باستخدام طائرات مسيرة.
قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان: "لسنا مهتمين بالحرب، وهذه رسالة واضحة وجهناها للعالم حتى الآن. مع ذلك، لن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي عدوان، وسنرد بحزم على كل من يهاجمنا. إن عدم الاستقرار والاضطرابات في المنطقة لا يخدم أي دولة، وسيؤدي في نهاية المطاف إلى تحديات ومشاكل لجميع الدول".
أعلن الحرس الثوري مسؤوليته عن إطلاق النار على الأردن.
بعد الانفجارات في الأردن، وردت أنباء عن وقوع انفجارات في الإمارات العربية المتحدة أيضاً.
وردت أنباء عن وقوع انفجارات في الأردن نتيجة إطلاق صواريخ من إيران، كما رُصدت عمليات اعتراض في سماء البلاد.
https://x.com/i/web/status/2094190842227352051
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قناة برس تي في الإيرانية: "إيران أطلقت صواريخ على سفن أمريكية في مضيق هرمز"