ترامب: "سنرد على إيران وسنضربها بقوة"

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" إن الولايات المتحدة سترد على الهجمات الإيرانية، مؤكدًا أن الرد سيكون قويًا.

وقال ترامب: "سنضربهم بقوة، وستكون هناك استجابة"، في إشارة إلى الهجمات الصاروخية التي شنتها إيران.

وأضاف الرئيس الأميركي أن جميع الصواريخ التي أطلقتها إيران تقريبًا تم اعتراضها بواسطة أنظمة الدفاع الجوي الأميركية، باستثناء صاروخ واحد.

وأوضح ترامب أن الصاروخ الذي لم يتم اعتراضه جرى رصده على أنه لا يُتوقع أن يصيب أي هدف ذي أهمية، ولذلك سمحت القوات الأميركية له بمواصلة مساره.