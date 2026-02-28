مسؤول إسرائيلي: اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي

أعلن مسؤول إسرائيلي عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، اليوم السبت، في عملية "زئير الأسد"، وهي غارة جوية مشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة. نُفذت عملية "زئير الأسد" بموجة من الضربات الجوية التي نفذتها طائرات إف-35 الإسرائيلية والأمريكية. اخترقت الطائرات المجال الجوي عبر سوريا والعراق، وضربت مراكز قيادة تحت الأرض في طهران وأصفهان. وتزامن الهجوم مع تعطيل كامل لأنظمة الدفاع الجوي الإيرانية.

إلى جانب خامنئي، قُتل عدد من كبار القادة السياسيين والعسكريين، من بينهم: علي شمخاني (مستشار المرشد ورئيس البرنامج النووي)، ومحمد باكبور (قائد القوات البرية للحرس الثوري)، وعزيز ناصر زاده (وزير الدفاع)، وعبد الرحيم موسوي (رئيس الأركان)، وصالح أسد (رئيس المخابرات العسكرية). ونجا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وسلفه محمود أحمدي نجاد من محاولات اغتيال مماثلة ضمن العملية.

وفي الساعات الأخيرة، شهدت مدن طهران وأصفهان ومشهد في مختلف أنحاء إيران انتفاضات مدنية واسعة النطاق. ويطالب مئات الآلاف من المواطنين بإسقاط النظام، ويشتبكون مع قوات الأمن في الشوارع. وتتصاعد حدة الاحتجاجات في ظل القمع الشديد الذي شهدته السنوات الأخيرة، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 32 ألف شخص في اشتباكات مع الحكومة.