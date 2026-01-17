ترامب يوسع مجلس السلام في غزة، وإسرائيل: "لم يتم التنسيق معنا بشأن تشكيل اللجنة التنفيذية"

أثار إنشاء مجلس السلام في غزة، وهي مبادرة يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توترات دبلوماسية متزايدة. فقد صرّح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم السبت، بأن "الإعلان عن تشكيل الهيئة التنفيذية المكلفة بإدارة غزة بعد الحرب لم يتم بالتنسيق مع إسرائيل وأنه يتعارض مع السياسة الإسرائيلية". ووفقًا لمصادر مُقرّبة منه، طلب نتنياهو من وزير الخارجية الإسرائيلي طرح هذه المسألة مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

ويهدف مجلس السلام، برئاسة دونالد ترامب نفسه، إلى الإشراف على الإدارة الانتقالية لقطاع غزة، الذي يخضع لوقف إطلاق نار هش منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023. وقد عيّنت واشنطن بالفعل عدداً من الشخصيات البارزة، من بينهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، الذي يُتوقع أن يلعب دوراً محورياً في المجلس.

لكن البيت الأبيض وجّه دعوات عديدة إلى قادة أجانب. وقد دُعي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للانضمام إلى المجلس، وهو اقتراح "قيد الدراسة" حالياً في القاهرة. أكدت تركيا أن رئيسها، رجب طيب أردوغان، قد تلقى دعوة رسمية للانضمام إلى مجلس الأمن الدولي كعضو مؤسس، على الرغم من أن عدائه المعلن لإسرائيل قد أثار تحفظات شديدة في القدس.

وفي أمريكا اللاتينية، أعلن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي قبوله الدعوة، واصفًا إياها بـ"الشرف"، ومؤكدًا دعمه للدول التي تحارب الإرهاب. كما دُعي رئيس الوزراء الكندي مارك كارني للانضمام إلى المجلس، وبحسب مسؤول رفيع المستوى، فإنه يعتزم قبول الدعوة. وفي الوقت الذي تسعى فيه واشنطن إلى بناء تحالف دولي حول مستقبل غزة، يُبرز رد الفعل الإسرائيلي استمرار الخلافات حول إدارة ما بعد النزاع ومدى التنسيق مع القدس.