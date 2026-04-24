هل تنج ألمانيا في اقناع إيران بـ"تنازلات مقابل تخفيف العقوبات"

أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس في تصريحات اليوم الجمعة خلال القمة الأوروبية بنيقوسيا، اليوم الجمعة، على أن "إذا كانت طهران مستعدة للتنازل فنحن على استعداد لتخفيف العقوبات".كما شددت على وجوب معالجة برنامج الصواريخ الإيرانية، ودعم طهران لأذرعها في المنطقة، في إشارة إلى مخاوف الأوروبيين من هذين الملفين.

وكان بعض الحلفاء الأوروبيين لأميركا أعربوا الأسبوع المنصرم عن خشيتهم من أن يدفع فريق التفاوض الأميركي باتجاه اتفاق إطاري سريع مع الجانب الإيراني يحقق ضجة إعلامية، لكنه قد يُكرّس المشكلات العميقة بدل حلّها.

يذكر أن الجولة الأولى من المحادثات الإيرانية الأميركية التي عقدت في إسلام آباد قبل أسبوعين لم تفض إلى اتفاق. فيما تعثر عقد الجولة الثانية التي كان من المتوقع أن تعقد في 22 أبريل في العاصمة الباكستانية، على الرغم من مواصلة المساعي من أجل جمع الفريقين.

ويرتقب أن يصل مساء ، اليوم الجمعة، إلى إسلام آباد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على رأس وفد صغير، من أجل مناقشة مسألة إعادة التفاوض.على أن يصل أيضا وفد أميركي للسبب عينه، دون ترقب إجراء مفاوضات مباشرة مع الجانب الإيراني.