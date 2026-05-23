وسط أنباء عن اتفاق وشيك بين أميركا وإيران: نتنياهو يجتمع مع قادة الائتلاف الحكومي

سيعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعاً أمنياً مع قادة الائتلاف الحكومي، في وقت لاحق من مساء اليوم السبت، وسط أنباء عن اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإسرائيل لإنهاء الحرب، بحسب ما أفاد به موقع "واي نت" الإخباري الإسرائيلي.

وكان موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي قد نقل عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن "نتنياهو يشعر بالقلق بشأن مسودة الاتفاق مقترحة بين إيران وأميركا، وإنه حث الرئيس دونالد ترمب على استئناف الضربات على إيران".

ونفى ترامب أن يكون نتنياهو قلقاً بشأن المفاوضات مع إيران، لكنه وصفه بأنه "ممزق" بشأن الخيارات المتاحة في التعامل مع إيران. فيما قال مسؤول أميركي مطلع على المفاوضات إن إدارة الرئيس دونالد ترامب وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، مشيراً إلى أن الفجوات المتبقية تتركز على "صياغة" عدة نقاط، حسبما ذكر مراسل موقع "أكسيوس" الأميركي.