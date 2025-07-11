تقرير:"نتنياهو أطلع عضو كنيست موشيه غافني على خطط الهجوم على إيران لتجنب حل الكنيست"

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كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن خطط إسرائيل لهجوم على إيران لعضو الكنيست موشيه غافني، أحد كبار القادة اليهود المتشددين، قبل ثلاثة أيام من الموعد المحدد، في محاولة لثنيه عن دعم اقتراح بحل الكنيست. وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز

وأضافت الصحيفوة"في 9 يونيو/حزيران، استدعى نتنياهو غافني، زعيم فصيل "ديغل هتوراة" داخل حزب "يهدوت هتوراة"، إلى مقر قيادة الجيش الإسرائيلي في تل أبيب. جاء الاجتماع قبل يومين من التصويت على اقتراح المعارضة بحل الكنيست والدعوة إلى انتخابات مبكرة، والذي هددت الأحزاب اليهودية المتشددة بدعمه بسبب تأخير قانون يعفي طلاب المدارس التلمودية من الخدمة العسكرية.

بعد توقيع اتفاقية عدم إفصاح، أُبلغ غافني بتفاصيل الضربة المُخطط لها ضد أهداف نووية وعسكرية إيرانية، والتي شُنّت بعد أربعة أيام، في 13 يونيو/حزيران. ووفقًا لصحيفة "التايمز"، اشتبه غافني في أن نتنياهو يتلاعب بالخطة للحفاظ على حكومته، لكنه خشي أن يُعيق حل الحكومة العملية. ونتيجةً لذلك، سحب حزب "ديغل هتوراه" دعمه للاقتراح، الذي رُفض. لم يكن غافني الوحيد المُطلع: فقد أكد زعيم حزب شاس، أرييه درعي، أنه كان على علم مُسبق بالأمر، واصفًا قرار مهاجمة إيران بأنه "الأصعب على الإطلاق الذي اتخذته حكومة إسرائيلية"، بعد أشهر من النقاش والتحليل الأمني.