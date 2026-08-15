سوريا: القبض على قيادي بارز في تنظيم "داعش"

لم تكشف الجهات السورية عن هوية القيادي الذي ألقي القبض عليه أو طبيعة مهمته داخل التنظيم الإرهابي، كما لم توضح مكان تنفيذ العملية والملابسات التي أحاطت بتوقيفه.

i24NEWS
i24NEWS
دقيقة 1
دقيقة 1
 ■ 
Google Newsتابعوناتابعوا
حراس في سجن يحتجز عناصر داعش في الحسكة تديره قوات سوريا الديموقراطية - قسد
حراس في سجن يحتجز عناصر داعش في الحسكة تديره قوات سوريا الديموقراطية - قسدAP Photo/Bernat Armangue

القى جهاز الاستخبارات العامة السورية، اليوم السبت، القبض على قيادي بارز في تنظيم "داعش"، في عملية أمنية جديدة تستهدف نشاط التنظيم داخل البلاد، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السورية "سانا". ولم تكشف الجهات السورية عن هوية القيادي الذي ألقي القبض عليه أو طبيعة مهمته داخل التنظيم الإرهابي، كما لم توضح مكان تنفيذ العملية والملابسات التي أحاطت بتوقيفه.

"تركيا لم تحتل سوريا إنما حاربت داعش فترة الأسد"
"تركيا لم تحتل سوريا إنما حاربت داعش فترة الأسد"

وتأتي العملية في ظل استمرار الأجهزة الأمنية السورية في ملاحقة خلايا تنظيم "داعش"، الذي لا يزال ينشط عبر خلايا متفرقة في عدد من المناطق السورية، رغم تراجع قدرته على السيطرة على أراضٍ واسعة كما كان الحال خلال ذروة تمدده.

وكانت وزارة الداخلية السورية أعلنت في يوليو/تموز المنصرم، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، تفكيك عدة خلايا تابعة للتنظيم في المنطقة الجهوبية، وإلقاء القبض على القيادي البارز فراس الداغر وعدد من المسؤولين عن ملفات الاغتيالات والتمويل داخل تنظيم"داعش".

تلقت هذه المقالة 0 تعليق

تعليقات