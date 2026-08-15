سوريا: القبض على قيادي بارز في تنظيم "داعش"

القى جهاز الاستخبارات العامة السورية، اليوم السبت، القبض على قيادي بارز في تنظيم "داعش"، في عملية أمنية جديدة تستهدف نشاط التنظيم داخل البلاد، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السورية "سانا". ولم تكشف الجهات السورية عن هوية القيادي الذي ألقي القبض عليه أو طبيعة مهمته داخل التنظيم الإرهابي، كما لم توضح مكان تنفيذ العملية والملابسات التي أحاطت بتوقيفه.

وتأتي العملية في ظل استمرار الأجهزة الأمنية السورية في ملاحقة خلايا تنظيم "داعش"، الذي لا يزال ينشط عبر خلايا متفرقة في عدد من المناطق السورية، رغم تراجع قدرته على السيطرة على أراضٍ واسعة كما كان الحال خلال ذروة تمدده.

وكانت وزارة الداخلية السورية أعلنت في يوليو/تموز المنصرم، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، تفكيك عدة خلايا تابعة للتنظيم في المنطقة الجهوبية، وإلقاء القبض على القيادي البارز فراس الداغر وعدد من المسؤولين عن ملفات الاغتيالات والتمويل داخل تنظيم"داعش".