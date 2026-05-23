ترامب: الاتفاق مع إيران بات شبه مكتمل والمفاوضات دخلت مرحلة التفاصيل النهائية

رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب أعلن أن الاتفاق مع إيران "تم مناقشته في معظمه، وهو مرهون بإنهائه" • وأضاف ترامب أنه تحدث مع نتنياهو وأن المحادثة جرت "بشكل جيد جداً"

دونالد ترامب خلال زيارته للصين، 15 مايو 2026Evan Vucci/Pool Photo via AP

أعلن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب الليلة (السبت) أن الاتفاق مع إيران "تمت مناقشته في معظمه، رهنًا بإتمامه. الجوانب والتفاصيل النهائية للصفقة قيد المناقشة حاليًا، وسيتم نشرها قريبًا".

 في بيان نشره على شبكة التواصل الاجتماعي truth، كتب ترامب أنه موجود في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، حيث أجرى "محادثة جيدة جدًا" مع الدول العربية. وأضاف ترامب أيضًا أنه تحدث مع نتنياهو، وأن هذه المحادثة أيضًا مرت "بشكل جيد جدًا".

في الختام، أنهى رئيس الولايات المتحدة رسالته وأعلن أن "الجوانب والتفاصيل النهائية للصفقة قيد المناقشة حالياً، وسيتم الإعلان عنها قريباً. بالإضافة إلى العديد من العناصر الأخرى في الاتفاق، سيتم فتح مضيق هرمز".

