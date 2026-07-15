الشرع لترامب: لا اتفاق مع إسرائيل دون انسحاب كامل من سوريا

أفادت صحيفة "الأخبار" اللبنانية بأن الرئيس السوري أحمد الشرع أكد خلال محادثة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي أن استقرار سوريا يتطلب استعادة سيادتها الكاملة على جميع أراضيها، مشيرًا إلى أن إسرائيل رفضت إدراج بند ينص على الانسحاب في أي اتفاق محتمل بين الجانبين.

وبحسب الصحيفة، قال الشرع إن دمشق اقترحت تضمين كلمة "الانسحاب" في إطار المفاوضات، إلا أن إسرائيل رفضت ذلك وأوقفت المحادثات، مضيفًا: "طالما أنها ترفض الانسحاب، فلماذا نوقع معها اتفاقًا؟"

ونقلت مصادر أخرى للصحيفة أن الشرع رد على طلب من ترامب بالتدخل في لبنان ضد حزب الله، معتبرًا أن الوجود العسكري الإسرائيلي في لبنان يحول دون أي دور سوري في هذا الملف.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع تقارير إعلامية أمريكية أفادت بأن ترامب دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اتصال هاتفي الأسبوع الماضي، إلى البدء بإعادة انتشار القوات الإسرائيلية خارج الأراضي السورية، والقيام بخطوة مماثلة في لبنان، محذرًا من أن استمرار وجود الجيش الإسرائيلي في سوريا يزيد من حدة التوتر ويهدد بتصعيد جديد.

وفي المقابل، نقلت التقارير عن مكتب نتنياهو تأكيده للرئيس الأمريكي أن إسرائيل ترى ضرورة الإبقاء على مناطق أمنية في كل من سوريا ولبنان، واعتبر أن الرواية المتداولة بشأن فحوى الاتصال "غير دقيقة".