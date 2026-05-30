وزير الخارجية التركي: "يمكن لإسرائيل الانضمام إلى تحالف أمني إقليمي إذا اعترفت بـ’دولة فلسطينية’"

قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، في مقابلة مع صحيفة "نيكي آسيا" الاقتصادية، إن "إسرائيل يُمكن دمجها في نهاية المطاف ضمن بنية أمنية إقليمية جديدة في الشرق الأوسط، شريطة اعترافها بدولة فلسطينية ضمن حدود عام 1967"، ووصف ما أسماه "فرصة تاريخية" لبناء إطار للتعاون يضم عدة قوى إقليمية، من بينها تركيا وباكستان والسعودية ومصر ودول الخليج. وأضاف أن "إيران يُمكنها أيضاً الانضمام إلى هذا الإطار مستقبلاً إذا ما توفرت الظروف المناسبة".

ولفت هاكان فيدان إلى أنه"هناك انفراجة دائمة بين واشنطن وطهران من شأنها تسريع وتيرة المحادثات حول خطة سلام لغزة، والمساهمة في استقرار المنطقة بأسرها".

وفيما يتعلق بإسرائيل، صرّح فيدان بأن "اندماجها يعتمد على حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني"، وقال "إذا تم حل هذه المشكلة، أعتقد أن أمن إسرائيل سيحظى بدعم كبير من دول المنطقة". كما أكد مجدداً على "الشروط التي وضعتها أنقرة للتطبيع الكامل مع إسرائيل، والتي تتمثل، في إنهاء إسرائيل عملياتها العسكرية ضد الفلسطينيين والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة"، وتابع "إذا تحققت هذه الشروط، يُمكننا العودة إلى الحياة الطبيعية دون مشاكل. نسعى إلى حل الدولتين".

كما أعرب هاكان فيدان عن تفاؤله بشأن المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران. وأشار إلى أن الوساطة، بدعم من تركيا، وبقيادة باكستان وقطر على وجه الخصوص، قد تُفضي إلى اتفاق. وأضاف: "يرغب كلا الجانبين في التوصل إلى نتيجة إيجابية. لم يكن التوصل إلى اتفاق أقرب من أي وقت مضى".