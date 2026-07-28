وكالة مقربة من الحرس الثوري تدعو إلى اغتيال ميلانيا ترامب

وكالة الأنباء "تسنيم"، المرتبطة بالحرس الثوري في إيران، نشرت مقطع فيديو يحدد الأماكن التي تزورها السيدة الأولى للولايات المتحدة ميلانيا ترامب بشكل متكرر. يشجع الفيديو "مقاتلي الحرية" وأنصار الجمهورية الإسلامية على قتلها، ويشرح الطرق التي يمكن من خلالها القيام بذلك.

ركز الفيديو على الأماكن التي تزورها ميلانيا، الأماكن التي يُفترض أنها تفضلها والمتاجر التي تتسوق منها. ذُكر أن "حبها للأزياء أصبح أكبر نقطة ضعف لديها"، مع الإشارة إلى أنها اعتادت زيارة متاجر فاخرة - بل وذُكرت أسماء المتاجر وعناوينها.

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إلى جانب ذلك، تضمن الفيديو أيضًا تفاصيل استخباراتية عن نظام الحماية المحيط بها، من بينها اسم الكود الذي يُستخدم لها، أسماء مصففي شعر وملابس ميلانيا، وحتى طرق الهروب إلى المستشفى الذي يُفترض نقلها إليه في حال محاولة اغتيال. وانتهى الفيديو بتهديد أيضًا لابن ميلانيا والرئيس دونالد ترامب، بارون، وقال له إنه "يجب أن ينتظرنا".

التهديدات ضد ميلانيا تأتي بعد أن أعلنت إيران رسميًا عن نيتها اغتيال الرئيس دونالد ترامب، وذلك انتقامًا لاغتيال القائد الأعلى علي خامنئي في العملية الافتتاحية لعملية "زئير الأسد".