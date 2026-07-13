لقاء مع رئيس الموساد وهروب من شقة سرية.. كيف حاولت إسرائيل تجنيد أحمدي نجاد

تقرير دراماتيكي: الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد اعتُقل من قبل الحرس الثوري بعد أن جُنّد من قبل إسرائيل، وذلك حسبما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" اليوم (الإثنين).

كما ذُكر، ووفقاً للتقرير، فقد تلقى رئيس جامعة لودوفيكا في بودابست في بداية عام 2024 طلباً مفاجئاً من مسؤول رفيع في الحكومة المجرية - الذي طلب منه عقد مؤتمر حول التغير المناخي ودعوة أحمدي نجاد، الرئيس الإيراني السابق الذي تعرض لانتقادات كبيرة. وقد أشار في حديثه مع رئيس الجامعة إلى أن هدف المؤتمر هو تمكينه من إجراء محادثات سرية مع جهات استخبارية من إسرائيل.

مصادر أمريكية وإيرانية مطلعة على تفاصيل العملية زعمت أن الزيارة المذكورة - وأخرى إضافية في عام 2025 - كانتا جزءًا من جهد إسرائيلي استمر لسنوات لتأهيل الرئيس الإيراني السابق كأصل استخباراتي، حتى يتمكن في اللحظة الحاسمة من تعيينه كقائد جديد لإيران.

كما أفادت مصادر أمريكية سابقة أن الخطوة اعتُبرت ذات أولوية عالية في إسرائيل – ورئيس الموساد آنذاك، دادي بارنيع، التقى به في المجر في عام 2024. بعد فترة وجيزة من ذلك – أعلن الموساد أنه تواصل مع أحمدي نجاد.

أشاروا في صحيفة نيويورك تايمز إلى أن قرار إسرائيل بناء برنامج تغيير النظام الإيراني حول أحمدي نجاد، الذي كان معروفًا بتسريع برنامج إيران النووي، وبدعوته المستمرة لتدمير إسرائيل، وإنكاره للمحرقة - يشكل تحولًا استثنائيًا في ملحمة العلاقات بين الدولتين.

بحسب مصادر أمريكية، دفعت إسرائيل سرا مقابل السكن والسفر الذي كان مخصصا له - والتقى به مسؤولون إسرائيليون في الخارج في عدة مناسبات، بما في ذلك خلال زياراته إلى بودابست. بلغت الجهود ذروتها في نهاية شهر فبراير من هذا العام، في بداية عملية "زئير الأسد"، من خلال عملية جريئة لإنقاذه، حين كان تحت مراقبة مشددة في طهران. كان الهدف هو تحريك الخطة لإسقاط النظام الحالي، وزرع أحمدي نجاد كزعيم جديد - لكن الجهود باءت بالفشل.

تفيد التفاصيل الواردة في التقرير أن منزله تضرر في 28 فبراير، في الضربة الافتتاحية للعملية في إيران – ووفقًا لمصادر إيرانية، وصلت سيارة بيجو سوداء إلى المكان وأخلته بسرعة من هناك. وأشار مسؤولون أمريكيون وإيرانيون مطلعون على تفاصيل العملية إلى أن السيارة كان يقودها عناصر من الموساد، الذين أخذوه إلى منزل آمن وسري في إيران.

ومع ذلك، وفقًا لمصادر، كان الرئيس الإيراني السابق مضطربًا من عملية الإنقاذ الجنونية، وبدا عليه الإحباط من الخطة الإسرائيلية لإعادته إلى السلطة. في نهاية المطاف، اختار مغادرة المنزل الآمن ولم يظهر علنًا حتى الأسبوع الماضي، حيث شوهد في موكب جنازة القائد الأعلى السابق لإيران، علي خامنئي.

كما ذُكر، وضعه الحالي غير واضح، لكن بحسب أربعة مصادر إيرانية، قامت شعبة الاستخبارات التابعة للحرس الثوري باعتقاله ووضعه قيد الإقامة الجبرية، وذلك بعد اكتشاف اتصالاته مع إسرائيل.

مصادر في الموساد وكذلك المتحدث باسم أحمدي نجاد، علي أكبر جوانفكر، رفضوا الإدلاء بأي تعليق.