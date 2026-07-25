ذكرت صحيفة "نيويورك بوست"، اليوم السبت، أن قوات العمليات الخاصة الأمريكية تستعد بكامل قوتها لعملية عسكرية غير مسبوقة، تهدف إلى الاستيلاء على مخزون إيران من اليورانيوم المخصب من منشآتها المحصنة.

وقال جوزيف روجرز، نائب مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، لصحيفة "نيويورك بوست": "أكره قول ذلك، ولكن في رأيي، فإن الطريقة الأرجح للتخلص من المواد النووية الإيرانية هي عملية عسكرية، نظراً لتوقف المفاوضات عن التقدم". وأضاف"في رأيي، ستكون هذه إحدى أكثر العمليات تطوراً - إن لم تكن الأكثر تطوراً - في التاريخ العسكري. إنها عملية معقدة للغاية وتتطلب تحديات لوجستية كبيرة. ورغم الخسائر الفادحة التي مُني بها الجيش الإيراني، إلا أنه لا يزال أكثر تطوراً بكثير من القوات الكوبية التي سيطرت على مادورو".

وأوضح روجرز قائلاً: "من الضروري تأمين جميع المواقع التي سيتم دخولها لمصادرة المواد. وهذا يتطلب من القوات البرية تأمين المنطقة، ثم فتح طريق آمن للقوافل إلى المدرج".

وأفاد مصدر مطلع على التخطيط العسكري لصحيفة "نيويورك بوست" بأن "الخطة المعقدة تتضمن وصول آلاف المقاتلين لاقتحام المواقع النووية، والتعامل مع الألغام الأرضية، ونشر فرق هندسية، وإقامة طوق دفاعي حولها. ومن هناك، سيقوم فريق صغير من القوات الخاصة بتنفيذ عملية استخراج المواد النووية، وهي مهمة وصفها المصدر بأنها شديدة الخطورة"، ووفقًا لتقرير نشرته مجلة "ذا هاي سايد" المستقلة، قد تضم فرقة العمل "السرب الفضي" التابع لفريق SEAL السادس، وكتيبة الرينجرز الثانية، وسرية الذخائر الحادية والعشرين التابعة للجيش الأمريكي. ستكون الشركة رقم 21 مسؤولة عن التعامل مع ونقل اليورانيوم المخصب من المنشآت - بما في ذلك الموقع في فوردو، الذي دُمر إلى حد كبير، والمنشأة في أصفهان، التي تضررت بشدة.