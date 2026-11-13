وكالة الطاقة الذرية تدق ناقوس الخطر بشأن منشأة إيرانية لتخصيب اليورانيوم في أصفهان لم تخضع للتفتيش

أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن "قلق متزايد بشأن منشأة تحت الأرض لتخصيب اليورانيوم في أصفهان؛ كانت إيران قد أعلنت عنها العام الماضي، لكنها لم تسمح للوكالة بتفتيشها"، وذلك وفقاً لتقرير سري حول إيران اطلعت عليه وكالة "رويترز" اليوم الجمعة.

وذكرت الوكالة في تقريرها الفصلي الموجه للدول الأعضاء أنها "لا تعرف الموقع الدقيق لمنشأة أصفهان لتخصيب الوقود (IFEP)، ولا وضعها فيما يتعلق بضمانات الوكالة، أو ما إذا كانت تحتوي على مواد نووية".

يأتي هذا في أعقاب تصريح لمسؤول إيراني رفيع المستوى لوكالة "رويترز" في سبتمبر/أيلول، أكد فيه أن إيران لن تبدي أي مرونة بشأن برنامجها النووي، حتى لو قبلت الولايات المتحدة مقترحها بإعادة فتح مضيق هرمز - وهو مقترح يتضمن خطوات من بينها رفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية. وقال المسؤول، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، إن الممر المائي سيظل مغلقاً إلى أن تلبي الولايات المتحدة "جميع شروط إيران".

علاوة على ذلك، صرح محسن رضائي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، للتلفزيون الرسمي في 31 أكتوبر/تشرين الأول، بأن إيران تدرس ما إذا كانت ستبقي على حظرها طويل الأمد للأسلحة النووية في حال تجدد الأعمال العدائية، مشيراً إلى أنه لم يُتخذ أي قرار بشأن إجراء تغييرات في هذا الصدد.وقال رضائي: "نحن نتابع الدبلوماسية بجدية، لكننا لن نتخلى عن حقوق الشعب الإيراني". وأضاف أن مناقشة الملف النووي لا يمكن أن تتم إلا بعد أن تلبي الولايات المتحدة مطالب إيران.كما أكد أنه ينبغي احترام حقوق إيران النووية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، في حال جرت مفاوضات نووية في مراحل لاحقة. صحيفة "نيويورك تايمز" نقلاً عن مصادر: إيران تدرس "مقترحات ملموسة" بشأن مستقبل برنامجها النووي

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في الخامس من نوفمبر أن إيران تدرس حالياً "مقترحات ملموسة" قدمها وسطاء تتعلق بمستقبل برنامجها النووي، وذلك في ظل محادثات تجري مع الولايات المتحدة في العاصمة القطرية الدوحة.

ونقلت الصحيفة عن خمسة مسؤولين - بينهم مسؤول أمريكي ومسؤولان إيرانيان - اطلعوا على تفاصيل المحادثات، مشيرة إلى أن هذا الكشف يوحي بحدوث تقدم ما في المفاوضات مع الجانب الأمريكي.

ولم يقدم المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، أي تفاصيل إضافية حول ماهية هذه المقترحات.