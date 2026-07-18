أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، تعليق جميع التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم الموقعة الشهر المنصرم مع الولايات المتحدة، والتي تتضمن 14 مادة تمت صياغتها بعد أشهر من الوساطة الباكستانية. واتهم السفير الإيراني لدى باكستان، رضا أميري مقدم، الولايات المتحدة بتفسير مذكرة التفاهم بما يخالف بنودها، والسيطرة على أجزاء من مضيق هرمز لتحقيق ما فشلت في تحقيقه على أرض المعركة.

ووفقاً للسفير، فإن إيران لن تقبل بهذا التفسير التعسفي الذي يزعم أنه ينتهك بنود التفاهم بشكل صارخ، ودعا المجتمع الدولي إلى إدانة الإجراءات الأمريكية.

ومن جهته قال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، إن بلاده كانت منخرطة في مفاوضات مع الجانب الأميركي عندما أقدمت واشنطن على إجراءات عسكرية تمثل، بحسب قوله، انتهاكاً مباشراً للالتزامات المنصوص عليها في مذكرة التفاهم. وأضاف "الولايات المتحدة داسَت عملياً على جميع التزاماتها وأوقفتها"، موضحاً أن "طهران بدورها علقت كل تعهداتها بموجب الاتفاق المعروف باسم مذكرة تفاهم إسلام آباد، ولم تعد تنفذ أياً منها".

جاء قرار إيران بقطع العلاقات مع الاتفاق بعد أن اختارت واشنطن، بحسب طهران، التصرف بما يخالف المبادئ الدولية ومهاجمة البنية التحتية للبلاد: "الآن، شنت الولايات المتحدة حرباً في انتهاك لبنود مذكرة التفاهم".لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه الخطوة ستُجمّد البنود الرئيسية في الوثيقة التي نشرتها وسائل الإعلام الأمريكية، والتي نصّت على أن تقوم إيران بتخفيف تركيز اليورانيوم على أراضيها والسماح بالمرور الآمن عبر مضيق هرمز، مقابل الرفع الكامل للعقوبات وخطة إعادة تأهيل اقتصادي غربية.

وسعت مذكرة التفاهم إلى ضمان السيادة الإقليمية لكل من لبنان وإيران، وتضمنت التزامًا أمريكيًا بوضع برنامج مساعدات غير مسبوق بقيمة تقارب 300 مليار دولار. ومن بين بنود أخرى، كان من المفترض أن يحافظ الطرفان على الوضع النووي والعسكري الراهن، وأن يتوصلا إلى اتفاق نهائي في غضون شهرين، دون أي إشارة إلى دولة إسرائيل.

وفي ظل انهيار الاتفاق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) صباح اليوم أن قواتها أنهت الليلة السابعة على التوالي من الهجمات على إيران، باستخدام طائرات مقاتلة وطائرات مسيرة وسفن حربية، وفرضت حصارًا بحريًا كاملًا على الموانئ.