سفير أميركا لدى إسرائيل: إسرائيل لا ترغب في ضم أراضي لبنان

طمأن السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي اللبنانيين بأن إسرائيل لا تريد البقاء في لبنان ولا ترغب في ضم أجزاء من أراضيه، مشيرا إلى أن "القوات الإسرائيلية ستبقى في لبنان إلى أن يصبح الجيش اللبناني قوياً بما يكفي"، وتابع "انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية مرهون بوصول الجيش اللبناني إلى مستوى من القوة والقدرة يسمح له بأداء دوره"، رابطاً بذلك أي انسحاب إسرائيلي بقدرات المؤسسة العسكرية اللبنانية.

وتأتي تصريحات السفير في وقت تظل فيه مسألة الانسحاب الإسرائيلي من لبنان ودور الجيش اللبناني في المناطق الحدودية في صلب التطورات المرتبطة بالوضع في جنوب لبنان.

وكان لبنان وإسرائيل قد ابرما في 26 يونيو/ حزيران المنصرم اتفاق إطار بعد خمس جولات تفاوضية مباشرة برعاية أميركية نصّ على نزع سلاح حزب الله وانسحاب الجيش الإسرائيلي تدريجياً من الأراضي التي يحتلها في جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني بدءاً من مناطق "تجريبية".

وكانت حدة الأعمال العدائية في لبنان تراجعت منذ أواخر يونيو (حزيران) بفضل مذكرة التفاهم الإيرانية الأميركية والاتفاق الإطاري، إلا أن تل أبيب تواصل احتلال مناطق واسعة في جنوب لبنان حيث أعلنت إقامة "منطقة أمنية" يصل عمقها إلى عشرة كيلومترات على طول حدودها، وتواصل تنفيذ ضربات وعمليات هدم ونسف ضخمة.