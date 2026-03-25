تحالف أمني رباعي جديد: هل يقترب ‘ناتو سني’ من التشكّل في الشرق الأوسط؟

تشهد الساحة الإقليمية حراكاً دبلوماسياً وأمنياً لافتاً، مع انطلاق نقاشات بين تركيا والسعودية ومصر وباكستان لبحث إنشاء إطار تعاون أمني رباعي، في خطوة يُنظر إليها على أنها محاولة لإعادة ترتيب موازين القوى في المنطقة، وسط تصاعد التوترات الإقليمية.

وبحسب تقارير إعلامية، عقد وزراء خارجية الدول الأربع لقاءً في الرياض على هامش قمة دولية، ناقشوا خلاله إمكانية تطوير صيغة تعاون مؤسسية تشمل تبادل المعلومات الاستخباراتية، والتنسيق في مواجهة التهديدات العابرة للحدود، إلى جانب تعزيز التعاون في الصناعات الدفاعية.

تحالف مرن.. لا يشبه "الناتو"

ورغم وصف بعض الأوساط لهذا التوجه بأنه “ناتو سني مصغر”، إلا أن الصيغة المطروحة لا تتضمن – حتى الآن – التزامات دفاعية جماعية على غرار المادة الخامسة في حلف شمال الأطلسي، بل تقوم على نموذج أكثر مرونة يركز على التنسيق والتكامل التدريجي.

ويرى محللون أن هذا النمط من التحالفات يعكس رغبة الدول المعنية في بناء منصة أمنية مشتركة دون الانخراط في التزامات عسكرية ملزمة قد تقيد حركتها السياسية.

توزيع أدوار يعكس توازن القوة

تستند فكرة التحالف إلى تكامل نسبي في عناصر القوة لدى الدول الأربع؛ فباكستان تمتلك القدرة النووية، فيما تبرز تركيا بتطور صناعاتها الدفاعية وخبرتها العملياتية، وتملك السعودية ثقلاً اقتصادياً وتسارعاً في مجالات التكنولوجيا والاستثمار، بينما تحافظ مصر على موقع استراتيجي وثقل عسكري ودبلوماسي في المنطقة.

ويشير مراقبون إلى أن هذا التنوع في القدرات قد يمنح التحالف المحتمل أدوات تأثير متعددة، سواء في الردع أو في إدارة الأزمات الإقليمية.

دوافع مشتركة في بيئة مضطربة

يأتي هذا التقارب في سياق إقليمي معقد، يتسم بتصاعد الصراعات وتزايد المخاوف من إعادة تشكيل خرائط النفوذ في الشرق الأوسط.

ويرى مراقبون أن الدول الأربع تتقاطع في إدراكها لحجم التهديدات، سواء المرتبطة بعدم الاستقرار الإقليمي أو بتنامي دور الفاعلين غير الدولتيين، ما يدفعها إلى البحث عن صيغ تعاون تعزز قدرتها على حماية مصالحها الاستراتيجية.

انعكاسات محتملة على التوازنات الإقليمية

من شأن أي إطار أمني رباعي يجمع هذه القوى أن يضيف طبقة جديدة إلى معادلة التحالفات في المنطقة، خاصة في ظل تعدد المحاور الإقليمية والدولية المتنافسة.

ويرى محللون أن هذا التوجه، إن تطور إلى صيغة مؤسسية، قد يؤثر على أنماط الاصطفاف الإقليمي، ويعزز من استقلالية بعض الدول في إدارة ملفات الأمن والدفاع بعيداً عن التحالفات التقليدية.

بين الطموح والتحديات

رغم الزخم المحيط بهذه المشاورات، تبقى التحديات قائمة، سواء على مستوى تباين أولويات الدول الأربع أو تعقيدات البيئة الإقليمية.

ويرى مراقبون أن الحديث عن "ناتو سني مصغر" لا يزال في إطار التوصيف السياسي أكثر منه واقعاً قائماً، إلا أن مجرد طرح الفكرة يعكس تحولات أعمق في بنية التحالفات في الشرق الأوسط، قد تتبلور تدريجياً مع استمرار الضغوط والتغيرات الإقليمية.