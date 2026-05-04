رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يدلي بشهادته غدًا (الإثنين) في المحكمة كما كان مخططًا، وذلك في ظل التصعيد مع إيران. في الوقت نفسه، صرح مسؤول إسرائيلي رفيع لقناة i24NEWS أن "رئيس الحكومة الإسرائيلي أجرى عدة مناقشات في الساعات الأخيرة – إسرائيل مستعدة لأي سيناريو".

مصدر عسكري قال لقناة i24NEWS إن "الجيش الإسرائيلي يتابع الوضع وهو في حالة تأهب واستنفار. نحن نؤكد أنه لا يوجد تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية. أنظمة الدفاع الجوي وقدراتنا الهجومية جاهزة في حالة تأهب عالية لم تتغير منذ اتخاذ قرار وقف إطلاق النار. في حال حدوث أي تغيير في التعليمات سنقوم بإبلاغكم بذلك".

في إسرائيل يحذرون كثيراً من التحدث عن موضوع العملية الأمريكية لفتح مضيق هرمز. بالطبع تم إعلامهم مسبقاً، وتم طرح الموضوع في النقاش الأمني لرئيس الحكومة الإسرائيلي مساء أمس، والذي استمر حتى ساعات الفجر، وشمل أيضاً تقييمات حول تداعيات هذه العملية. حتى اليوم بعد الظهر، وقبل الهجوم الإيراني على الإمارات، كان التقدير في إسرائيل، بحسب مصدرين إسرائيليين مختلفين، أن العملية لفتح هرمز لن تؤدي إلى إطلاق النار على إسرائيل.

مع ذلك، في ظل التطورات هذا المساء وموافقة الجيش الإسرائيلي على رفع حالة التأهب في بعض الوحدات، يمكن القول إن هذا التقدير من المرجح أن يتغير.