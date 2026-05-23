أفاد الجيش الإسرائيلي في بيان، مساء اليوم السبت، مقتل الرقيب نوام هامبرغر، 23 عاماً، من عتليت، في غارة جوية بطائرة مسيرة متفجرة بالقرب من الحدود اللبنانية، وهو القتيل رقم 947 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2023.

وعقب الهجوم، سقط الرقيب أول نوام هامبرغر، وأُصيب جنديان آخران بجروح متفاوتة، وتم إجلاؤهما لتلقي العلاج الطبي. وحوالي الساعة 2:45 ظهرًا، سقطت طائرة مسيّرة مفخخة أخرى في المنطقة، دون وقوع إصابات.

واشار البيان إلى أن"الرقيب أول نوام هامبرغر، 23 عامًا، من عتليت، قُتل جراء هجوم بطائرة مسيّرة مفخخة قرب الحدود اللبنانية، حسبما أفادت التقارير مساء اليوم السبت. وأُصيب جندي من الجيش الإسرائيلي بجروح خطيرة، وآخر بجروح طفيفة في الحادث".

وقع الحادث الذي سقط فيه الرقيب أول هامبرغر أمس حوالي الساعة 2:20 ظهرًا، عندما استهدف هجوم بطائرة مسيّرة مفخخة أُطلقت من الأراضي اللبنانية موقعًا تتمركز فيه قوات الجيش الإسرائيلي في البلاد، قرب الحدود مع لبنان.