غضب واسع شمال إسرائيل من الهدنة مع لبنان: “ليست اتفاقًا بل تهدئة خطيرة”

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مساء الخميس عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان لمدة عشرة أيام، على أن يدخل حيز التنفيذ عند منتصف الليل، في خطوة أثارت ردود فعل متباينة وغاضبة في البلدات الإسرائيلية شمال إسرائيل

حيث أنه في أعقاب الإعلان، عبّرت قيادات محلية إسرائيلية في شمال إسرائيل عن رفضهم وتحفظهم على الاتفاق، معتبرين أنه لا يوفر ضمانات أمنية كافية ولا يحقق الردع المطلوب تجاه حزب الله.

وقال موشيه دافيدوفيتش، رئيس المجلس الإقليمي “متّه آشر” ورئيس منتدى خط المواجهة، إن “الاتفاقات تُصاغ في واشنطن بينما يدفع السكان الثمن على الأرض”، مضيفًا أن أي وقف لإطلاق النار لا يتضمن آليات تنفيذ صارمة أو إنشاء منطقة أمنية خالية من التهديدات “لا يمكن اعتباره إنجازًا حقيقيًا”.

من جهته، وصف رئيس المجلس الإقليمي الجليل الأعلى، أساف لنغلبن، الاتفاق بأنه “هدنة بين جولات قتال وليست حلاً دائمًا”، مؤكدًا أن سكان الشمال يحتاجون إلى “تغيير جذري في الواقع الأمني وليس تهدئة مؤقتة”.

بدوره، شدد رئيس مجلس “معاليه يوسف”، شمعون غواتا، على رفض أي ترتيبات أمنية “تُفرض من الخارج”، معتبرًا أن مسؤولية حماية الحدود تقع على عاتق الدولة فقط، وأن الاستقرار لن يتحقق دون “تفكيك قدرات حزب الله بشكل كامل”.

رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب أعلن هذا المساء أن وقف إطلاق النار في لبنان سيدخل حيز التنفيذ الليلة عند منتصف الليل - ولمدة عشرة أيام. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ الوزراء بذلك عبر الهاتف، العديد منهم غاضبون.

صرح مصدر إسرائيلي رفيع المستوى لـ i24NEWS أن قوات الجيش الإسرائيلي ستبقى في منطقة الأمن الموسعة جنوب لبنان بالتوازي مع وقف إطلاق النار. هناك تنسيق مع الولايات المتحدة للتحرك ضد أي تهديد – حتى التهديدات الناشئة. أي أنه، رغم مطالب حزب الله، لن يكون هناك انسحاب حتى الحدود ولن يكون هناك "هدوء مقابل هدوء".

"أجريت للتو محادثات ممتازة مع الرئيس المحترم جوزيف عون من لبنان، ورئيس الوزراء بيبي نتنياهو من إسرائيل"، كتب ترامب في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي Truth. "هذان الزعيمان وافقا على أنه من أجل تحقيق السلام بين بلديهما، سيبدآن رسمياً بوقف إطلاق النار". وأضاف عن المحادثات التي جرت بين الطرفين يوم الثلاثاء الماضي: "كان شرفاً لي أن أحل تسع حروب حول العالم، وهذه ستكون الحرب العاشرة لي، فلنقم بذلك!".