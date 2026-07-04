السعودية تحذر الحوثيين: رد “حازم وغير مسبوق” على أي استهداف محتمل

أعلنت قيادة القوات المشتركة لـ“تحالف دعم الشرعية في اليمن” أنها سترد “بقوة وحزم غير مسبوقين” على أي محاولة تستهدف المملكة العربية السعودية أو تمس أمنها أو سيادة اليمن، وذلك في أعقاب تصعيد جديد مع جماعة الحوثي، على خلفية تطورات هبوط طائرة ايرانية في مطار صنعاء الدولي الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وقال التحالف في بيان إن التصريحات الصادرة عن جماعة الحوثي تأتي في إطار محاولة لصرف الأنظار عن ما وصفه بانتهاكاتها بحق المدنيين في اليمن، مؤكداً استمرار الجماعة في إطلاق اتهامات متكررة تتعلق بخرق المجال الجوي.وأضاف البيان أن قوات التحالف ترفض هذه الادعاءات، مشدداً على أنها ستتعامل بحزم مع أي تهديد يمس أمن المملكة أو استقرار المنطقة، في ظل استمرار التوتر العسكري والسياسي في اليمن.

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وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي إن تصريحات جماعة الحوثي تأتي في إطار محاولة لصرف الأنظار عن ما وصفه بانتهاكاتها المتواصلة بحق اليمنيين، مشيراً إلى استمرار الجماعة في استهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر ورفض مبادرات السلام، إلى جانب التسبب في أضرار كبيرة للاقتصاد اليمني.

وفي سياق متصل، شدد مجلس القيادة الرئاسي اليمني برئاسة رشاد العليمي على اتخاذ جميع الإجراءات السياسية والقانونية والدبلوماسية اللازمة لحماية سيادة اليمن، معتبراً أن هبوط طائرة إيرانية بشكل مباشر في مطار صنعاء يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة البلاد ولقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأضاف المجلس أن هذه الخطوة تعكس استمرار ارتباط جماعة الحوثي بالمشروع الإيراني، محملاً كلاً من إيران والجماعة مسؤولية تداعيات هذا التصعيد، وداعياً الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات أكثر حزماً تجاه ما يجري في اليمن.

وكانت طائرة إيرانية قد هبطت للمرة الأولى منذ أكثر من عقد في مطار صنعاء الدولي، ناقلة وفداً تابعاً لجماعة الحوثي متجهاً إلى طهران، إضافة إلى ركاب قالت الجماعة إنهم كانوا عالقين، في حين اعتبرت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أن الرحلة تمثل خرقاً واضحاً للسيادة اليمنية.

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وفي المقابل، أعلنت جماعة الحوثي أنها تصدت لمحاولة استهداف الطائرة أو منعها من الهبوط، وهددت بالرد عبر استهداف المطارات والمنشآت الحيوية داخل المملكة العربية السعودية في حال تكرار ما وصفته بالاعتداءات، مؤكدة استمرار الرحلات الجوية بين صنعاء وطهران.