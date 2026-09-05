معركة الـF-35 تبدأ من واشنطن.. تركيا تدفع ملايين الدولارات لفتح الطريق أمامها

تسعى تركيا إلى تعزيز حضورها ونفوذها في واشنطن، في خطوة تتزامن مع جهود أنقرة لإعادة فتح ملف التعاون الدفاعي مع الولايات المتحدة، وعلى رأسه مسألة عودتها إلى برنامج المقاتلات المتطورة F-35.

وبحسب تقرير "رأي اليوم" ، وقّعت وزارة الدفاع التركية عقدًا لمدة عام مع شركة Ballard Partners الأميركية، التي تربطها علاقات وثيقة بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، بقيمة إجمالية تبلغ 2.4 مليون دولار، أي نحو 200 ألف دولار شهريًا.

ووفقًا للوثائق المقدمة بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب الأميركي FARA، دخل العقد حيز التنفيذ في 15 أغسطس/آب 2026، ويستمر حتى 14 أغسطس/آب 2027. وتشمل مهام الشركة تقديم خدمات العلاقات الحكومية والاستشارات الاستراتيجية والدفاع عن المصالح التركية أمام الحكومة والكونغرس الأميركي، إلى جانب متابعة التطورات السياسية والتشريعية وإبلاغ وزارة الدفاع التركية بها.

علاقة وثيقة بدائرة ترامب

ويقود الملف برايان بالارد، مؤسس الشركة وأحد أبرز جامعي التبرعات للحزب الجمهوري في فلوريدا، والذي عمل في حملة ترامب الرئاسية. ويضم الفريق أيضًا عضو الكونغرس الديمقراطي السابق روبرت ويكسلر، وتوماس بودري، الذي شغل منصب مساعد خاص لترامب ومديرًا كبيرًا للشؤون التشريعية في مجلس الأمن القومي حتى أبريل/نيسان 2025، إضافة إلى الشريك البارز سيلفستر لوكيس.

ولا يذكر العقد نفسه اسم مقاتلات F-35 أو منظومة الدفاع الروسية S-400 بشكل مباشر، كما أن وزارة الدفاع التركية أوضحت أن الاتفاق لا يرتبط ببرنامج دفاعي واحد بعينه، وإنما يهدف إلى تعزيز العلاقات والحوار الاستراتيجي بين أنقرة وواشنطن في قضايا الدفاع والأمن.

معركة تركيا للعودة إلى F-35

مع ذلك، يأتي توقيع العقد في وقت تكثف فيه أنقرة جهودها لإعادة العلاقات الدفاعية مع واشنطن إلى مسار أكثر إيجابية، بما في ذلك محاولة العودة إلى برنامج F-35.

وكانت الولايات المتحدة قد استبعدت تركيا من البرنامج عام 2019، بعد قرار أنقرة شراء منظومة S-400 الروسية، معتبرة أن المنظومة قد تشكل خطرًا على أمن مقاتلات F-35. وفي العام التالي فرضت واشنطن عقوبات على هيئة الصناعات الدفاعية التركية بموجب قانون مكافحة خصوم أميركا من خلال العقوبات CAATSA.

وتسعى أنقرة منذ ذلك الحين إلى رفع العقوبات واستعادة موقعها في برنامج الطائرات الأميركية، فيما تأمل أيضًا في الحصول على ست مقاتلات F-35 صنعت أصلًا لصالح سلاح الجو التركي ولا تزال مخزنة في الولايات المتحدة، بحسب تقارير إعلامية.

وكان ترامب قد أبدى في قمة حلف شمال الأطلسي التي استضافتها أنقرة في يوليو/تموز استعدادًا للنظر في إعادة تركيا إلى البرنامج ورفع العقوبات، إلا أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أكد أن القانون الأميركي يفرض استمرار العقوبات ما دامت منظومة S-400 موجودة لدى تركيا.

وبذلك، يمثل عقد Ballard Partners أداة إضافية لأنقرة لتعزيز اتصالاتها السياسية والمؤسساتية في واشنطن، في وقت تحاول فيه تجاوز العقبات التي تعترض علاقاتها الدفاعية مع الولايات المتحدة. ورغم أن وثائق العقد لا تربطه مباشرة بصفقة F-35، فإن توقيته يسلط الضوء على أهمية الملف بالنسبة لتركيا ومساعيها لإعادة فتحه مع الإدارة الأميركية والكونغرس.