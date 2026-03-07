نتنياهو:"خطة إسرائيل والولايات المتحدة تجاه إيران مفاجآت كثيرة، والتحرير رهنٌ بكم"

وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،اليوم السبت، خطابًا إلى الشعب الإيراني، حثّهم فيه على السعي للتحرر من النظام الإيراني، الذي يتعرض حاليًا لهجوم من إسرائيل والولايات المتحدة.

وقال في رسالة مصورة: "فيما يتعلق بما سيحدث لاحقًا في إيران، لدينا خطة مُحكمة التنظيم، وفيها مفاجآت كثيرة. هدفنا تقويض النظام، وإحداث التغيير. لدينا أهداف أخرى كثيرة، ولن أذكرها هنا. أما بالنسبة لعناصر الحرس الثوري الذين يقمعون الشعب الإيراني في الشوارع، فأقول لهم: أنتم أيضًا على قائمة الأهداف. أقول للشعب الإيراني: لقد كنت أتحدث إليكم لعقود، وها هي لحظة الحقيقة تقترب. نحن لا نطالب بتقسيم إيران، بل نطالب بتحريرها من نير الاستبداد، والعيش معها بسلام. لكن في النهاية، هذا التحرير مرهون بكم".