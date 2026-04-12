مواجهة كلامية حادة: بن غفير يوجه إهانة مباشرة لأردوغان ويصعّد التوتر

نشر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ردًا شديد اللهجة، بل وغير مسبوق، على شبكة إكس مساء السبت. وكتب بن غفير في رسالة موجهة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "أردوغان، هل تفهم الانجليزية ؟ fuck you". جاء ذلك ردًا على نشر اتهامات استثنائية وُجهت في تركيا ضد 35 إسرائيليًا، من بينهم شخصيات سياسية بارزة، وعلى رأسهم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وبن غفير، وعضو الكنيست تالي غوتليب.

وبحسب التقارير، تتعلق هذه الاتهامات بأحداث أسطول الحرية إلى غزة في أكتوبر الماضي، وتشمل ادعاءات "انتهاكات" بحق ناشطين، إلى جانب مطالبة بعقوبات سجن تراكمية تصل إلى 4596 عامًا. ويُعرّف هذا التحرك، الذي أُعلن عنه في إسطنبول من قبل مصادر قانونية مقربة من أردوغان، في إسرائيل بأنه تحرك سياسي. من جهة أخرى، تؤكد أنقرة بوضوح أن "نتنياهو وشبكته الإجرامية سيُحاسبون على أفعالهم".

في الوقت نفسه، شنّ الرئيس التركي هجوماً حاداً على إسرائيل، في ضوء تشريع عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين والقتال الدائر في لبنان، وقارن هذه الخطوة بـ"سياسات عنصرية وفصل عنصري".

ووفقاً لأردوغان، فإن تطبيق عقوبة الإعدام "فقط على الأسرى الفلسطينيين" يثير، على حد قوله، تساؤلات صعبة حول طبيعة القانون وأهدافه. وتساءل: "أليس هذا فصلاً عنصرياً؟". كما قال إن القانون، بحسب رأيه، يُستخدم "كأداة للاستبداد العنصري"، وأضاف: "هل ثمة فرق جوهري بين سياسة هتلر الوحشية ضد اليهود والقرار الذي اتخذه البرلمان الإسرائيلي بشعور النصر هذا؟".