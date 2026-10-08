وزير الخارجية الإيراني: سنرد على المقترح الأمريكي بشأن مضيق هرمز خلال أيام
الجيش الإسرائيلي يغتال مسلح اجتاز الخط الأصفر جنوب غزة •تقرير: البنتاغون أمر سنتكوم بإكمال الاستعدادات لاستئناف الحرب ضد إيران•الهمامي قال في تحقيقه إنه كان على وشك تنفيذ هجوم الصيف الماضي لكنه تراجع
أخبار في الوقت الحقيقي، 2.10.26: جميع الأخبار الرئيسية لليوم، تحديثات مستمرة وأهم العناوين.
على جدول الأعمال: تقارير في الولايات المتحدة تشير إلى أن ترامب قريب من إصدار أمر بشن هجوم على إيران، والجيش الإسرائيلي يغتال مسلحا اجتاز الخط الأصفر جنوب القطاع، والهمامي يقول في التحقيق إنه بحث عن شركات طيران تسافر إلى إسرائيل.
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وزير الخارجية الإيراني: سنرد على المقترح الأمريكي بشأن مضيق هرمز خلال أيام
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران «لا تزال تدرس رد واشنطن على مقترحها»، الذي ينص على إمكانية إعادة فتح مضيق هرمز خلال سبعة أيام.
وبحسب وكالة «تسنيم» الإيرانية، أوضح عراقجي أن طهران قد تقدم ردها خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدًا أن "المسار الدبلوماسي لا يزال مستمرًا"
وزارة الدفاع التركية: "إن استئناف أعمال حفر الخنادق وتوسيع الطرق، في إطار ما يُسمى بـ"مشروع خط صوفاه-53"، يُعد انتهاكًا صريحًا لاتفاقية فصل القوات لعام 1974، ويُشير إلى استمرار سياسة إسرائيل التوسعية. كما أن تجاهل إسرائيل للانتهاكات والاستفزازات التي يرتكبها المستوطنون غير الشرعيين، والموجهة ضد الأماكن المقدسة، يُساهم في تصعيد التوترات في المنطقة."
الرئيس اللبناني جوزيف عون: إسرائيل تواصل عملياتها «العدوانية» في جنوب لبنان وتخرق الاتفاق المبرم بين البلدين
وقال عون إن إسرائيل تواصل عملياتها في القرى والبلدات الواقعة جنوب لبنان، والتي لم تنسحب منها بعد، معتبرًا أن ذلك يشكل خرقًا للاتفاق المبرم بين البلدين.
وأضاف أن لبنان يمارس ضغوطًا عبر مختلف القنوات بهدف وقف عمليات هدم المنازل والمباني التي تنفذها إسرائيل في القرى والبلدات التي لا تزال تسيطر عليها، والعمل على استكمال ملف إعادة الأسرى.
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن طائرات مقاتلة تابعة للجيش الباكستاني هاجمت أهدافاً تابعة للحوثيين في اليمن، في إطار ما يسمى "تحالف مكة - التحالف السعودي الباكستاني التركي".
التقى نتنياهو في مكتبه بالقدس مع نائب رئيس باراغواي بيدرو إليانا: "ناقشنا تعزيز العلاقات وتوسيع التعاون بين البلدين".
نائب قائد الجيش الإيراني: "إن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية تقف في وجه العدو بثبات وقوة أكبر من ذي قبل، وهي أكثر استعداداً من أي وقت مضى".
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: اغتيال عنصر من حماس شارك في هجوم 7 أكتوبر
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قوات الجيش قتلت هذا الأسبوع في منطقة خان يونس ، الذي وصفه بأنه عنصر في حركة حماس شارك في هجوم 7 أكتوبر، واتهمه بالمشاركة في قتل عدد من الإسرائيليين واختطاف جثمان الرقيب شاكيد دهان إلى قطاع غزة.
تقرير CNN: بحسب تقرير للكونجرس الأمريكي، فقد الجيش الأمريكي 81 طائرة دمرت أو تضررت في الحرب مع إيران. ويشمل العدد طائرات ومروحيات وطائرات بدون طيار، بما في ذلك طائرة مقاتلة من طراز F-35A وطائرة E-3 Sentry. وتقدر التكلفة الإجمالية للطائرات المفقودة بما يتراوح بين 1.9 و3.3 مليار دولار
تقرير قناة الجزيرة: صرحت وزارة الدفاع التركية بأنه في الاجتماع الأخير، الذي عُقد في إطار اتفاقية مكة، تمت مناقشة إمكانية نشر قوات عسكرية في المملكة العربية السعودية.
إيران: تعرضت ناقلة نفط إماراتية ضخمة لهجوم قبالة سواحل الفجيرة - وهو الهجوم الثاني الذي يستهدف ناقلة نفط في أقل من 12 ساعة
مصدر أمريكي لقناة i24NEWS: "نحن نسرع الاستعدادات لاحتمال تصعيد الموقف مع إيران".
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وسائل الإعلام الأمريكية: ترامب يدرس تجديد الهجمات على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي
شبكة «سي بي إس» تنشر توثيقًا جديدًا لأضرار ناجمة عن هجوم إيراني استهدف قاعدة أمريكية في الكويت في أبريل الماضي.
https://x.com/i/web/status/2107973028332150931
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تقرير سعودي: شنت المملكة "هجوماً واسع النطاق على الحوثيين" واستهدفت مستودعات صواريخ باليستية ومراكز قيادة وسيطرة وأنظمة اتصالات ومستودعات صواريخ وأسلحة ومقرات قيادة
تقرير: البنتاغون يأمر القيادة المركزية الأمريكية بإنهاء الاستعدادات لاستئناف العمليات القتالية واسعة النطاق ضد إيران
قال الهمامي خلال استجوابه إنه كان يبحث عن شركات طيران ومسارات ستأخذه إلى إسرائيل، وأنه كاد أن ينفذ هجوماً في الصيف الماضي، لكنه تراجع.