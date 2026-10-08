وزير الخارجية الإيراني: سنرد على المقترح الأمريكي بشأن مضيق هرمز خلال أيام

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران «لا تزال تدرس رد واشنطن على مقترحها»، الذي ينص على إمكانية إعادة فتح مضيق هرمز خلال سبعة أيام.

وبحسب وكالة «تسنيم» الإيرانية، أوضح عراقجي أن طهران قد تقدم ردها خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدًا أن "المسار الدبلوماسي لا يزال مستمرًا"