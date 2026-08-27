تدرس إسرائيل طرد مسؤولين رسميين بريطانيين وربما أيضًا مسؤولين أوروبيين إضافيين من مركز التنسيق لشؤون قطاع غزة بقيادة الولايات المتحدة في كريات جات، وذلك ردًا على الانتقادات الموجهة لسياسة الحكومة، حسبما علمت i24NEWS اليوم (الخميس). وقد أعلن وزير الخارجية البريطاني ميليباند بالفعل أنه سيعلن قريبًا عن سلسلة من العقوبات الجديدة ضد توسيع الاستيطان في الضفة الغربية، وقد علمنا أنه بعد مكالمة هاتفية صعبة بين الوزير البريطاني ونظيره الإسرائيلي قبل حوالي أسبوع، رفض ساعر إجراء مكالمة هاتفية أخرى مع ميليباند.

أفاد عدد من الجهات المطلعة على الموضوع أن الحكومة الإسرائيلية ناقشت في الأسابيع الأخيرة طرد بريطانيا من "مركز الدعم الدولي لغزة" (IGSC)، وهو المقر متعدد الجنسيات الذي أُقيم لمراقبة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس بوساطة الولايات المتحدة. وأشار بعض المصادر إلى أن خطوات مماثلة تم النظر فيها أيضًا ضد إيطاليا وألمانيا.

المركز الكائن كما ذُكر في كريات جات يُدار من قبل ضباط جيش أمريكيين يعملون إلى جانب الجيش الإسرائيلي وعشرات الممثلين العسكريين والدبلوماسيين من حوالي 50 دولة ومنظمة دولية. وزير الخارجية، جدعون ساعر، أعلن هذا الأسبوع عن طرد ممثلي هولندا من المركز بسبب الخطوة الهولندية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية من الضفة الغربية. على عكس هولندا، التي لديها تمثيل هامشي في الآلية، في حالة بريطانيا يدور الحديث عن خطوة أكثر أهمية بكثير وعن وجود أكثر بروزًا لحوالي 14 من أعضاء الطاقم، معظمهم ضباط ودبلوماسيون.