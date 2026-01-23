استطلاع رأي في إسرائيل: المعارضة تتقدم على نتنياهو وتقترب من الأغلبية

لو أُجريت الانتخابات البرلمانية اليوم في إسرائيل، لحصلت الكتلة المعارضة لبنيامين نتنياهو على أغلبية ضئيلة في الكنيست، وفقًا لاستطلاع رأي نشرته صحيفة "معاريف"، اليوم الجمعة. ويشير الاستطلاع إلى أن "المعارضة قد تصل إلى 61 مقعدًا، ما يسمح لها نظريًا بتشكيل حكومة دون الاعتماد على الأحزاب الأرثوذكسية، وهو تحول سياسي كبير بعد سنوات من الائتلافات التي هيمنت عليها أحزاب اليمين والأحزاب الدينية".

وبالتحديد، سيظل حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو الأكبر بـ25 مقعدًا، يليه حزب رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت بـ23 مقعدًا. وسيحتل حزب "ياشار" بزعامة غادي آيزنكوت المركز الثالث بـ11 مقعدًا.

ثم ستتعادل أربعة أحزاب بـ9 مقاعد لكل منها: عوتسما يهوديت، والديمقراطيون، ويش عتيد، ويسرائيل بيتنو، فيما سيحصد حزبا شاس وتوراة اليهودية الموحدة 8 و7 مقاعد على التوالي، بينما سيحصل كل من حزب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة (حداش-تعال) والقائمة المشتركة (رعام) على 5 مقاعد.

مع ذلك، ستفشل عدة أحزاب في بلوغ العتبة الانتخابية، بما في ذلك حزب الاحتياط، وحزب أزرق أبيض، والصهيونية الدينية، وحزب البلد العربي. وبتقسيمها إلى كتل، ستشغل أحزاب الائتلاف الحالي 49 مقعدًا، مقارنةً بـ 61 مقعدًا لأحزاب الوسط واليسار.

أما المقاعد العشرة المتبقية فستذهب إلى الأحزاب العربية، التي لطالما كانت خارج الائتلافات الحاكمة. وبالتالي، يُشير هذا السيناريو إلى إمكانية حدوث تحول سياسي، حتى وإن كان تحقيقه مرهونًا بتحالفات معقدة وقدرة أحزاب المعارضة على التوصل إلى اتفاق.